Afrique Australe: Mozambique - 62 000 autres personnes ont fui Mocímboa da Praia

Pemba — Plus de 62 000 personnes, la quasi-totalité de la population, ont fui le village de Mocímboa da Praia et la traînée de destruction laissée par les rebelles qui ont occupé le siège pendant plus d'un an est profonde, selon le maire.

"Nous avions un total de 62 390 personnes, qui sont désormais dispersées dans tous les coins du pays. Certaines sont à Pemba (la capitale provinciale de Cabo Delgado) et d'autres sont en dehors, dans des provinces comme Nampula", a déclaré Cheia Carlos Momba, dans une interview avec Lusa à Pemba.

En plus d'un an aux « mains » des rebelles, le village côtier de Mocímboa da Praia, l'une des principales villes du nord de la province de Cabo Delgado, a été profondément pillé, les insurgés détruisant presque toutes les infrastructures publiques et privées, ainsi que l'énergie, l'eau, les communications et les systèmes hospitaliers. ~

« Ils ont tout brûlé », a déclaré le président de cette municipalité, ajoutant que certaines maisons épargnées sont les mêmes que celles qu'habitaient ces groupes.

"Après avoir pris ce village, ils en ont fait leur base. Je soupçonne que même l'attaque de Palma [le 24 mars de cette année] a été déclenchée et préparée à Mocímboa da Praia", a-t-il ajouté.

Cheia Carlos Momba dirige désormais les destinations du village depuis Pemba, qui se trouve à plus de 340 kilomètres de Mocímboa da Praia.

Dans la capitale provinciale de Cabo Delgado, le gouvernorat local a provisoirement installé un bureau pour les employés du conseil municipal de Mocímboa da Praia.

« Nous avons perdu près de six employés avec ces incursions de malfaiteurs et nous travaillons actuellement dans ce bureau improvisé. Les services ne s'arrêtent pas », a indiqué Cheia Carlos Momba, qui considère qu'il n'y a « aucune logique » dans les actions des rebelles.

"Cette guerre n'a ni fondement ni objectif. Ils n'ont aucune perspective d'avenir", a-t-il souligné.

Le village côtier de Mocímboa da Praia, l'un des principaux du nord de la province de Cabo Delgado, a été la région où les groupes armés ont mené leur première attaque en octobre 2017.

Mocímboa da Praia est situé à 70 kilomètres au sud de la zone de construction du projet d'exploration de gaz naturel mené par plusieurs compagnies pétrolières internationales et dirigé par Total.

Le village avait été envahi et occupé par des rebelles le 23 mars de l'année dernière, lors d'une action revendiquée plus tard par le groupe « djihadiste » État islamique, et a été, les 27 et 28 juin de cette année, le théâtre de longs affrontements entre les forces gouvernementales et les groupes d'insurgés.

Depuis le 8 août de cette année, la force conjointe du Mozambique et du Rwanda contrôle le village, mais, selon les autorités, il n'y a toujours pas de conditions pour le retour de la population.

Outre le Rwanda, le Mozambique bénéficie désormais du soutien de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), dans un mandat d'une « force conjointe en état d'alerte » approuvée le 23 juin, lors d'un sommet extraordinaire de l'organisation à Maputo qui a débattu de la violence armée dans ce pays, avec des soldats de certains pays membres déjà sur le terrain.

Suite aux attaques qui terrorisent la province de Cabo Delgado depuis 2017, il y a plus de 3 100 morts, selon le projet d'enregistrement des conflits de l'ACLED, et plus de 817 000 déplacés, selon les autorités mozambicaines.