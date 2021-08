Angola: Un fermier s'attend à atteindre vingt mille tonnes de blé

Chinguar (Angola) — Vingt mille tonnes de blé est la quantité que la ferme Vinevala a l'intention de produire au cours de la prochaine campagne agricole, dépassant les deux mille de la campagne précédente.

Cette augmentation résulte de l'extension de mille à plus de quatre mille hectares qui seront préparés non seulement à Chinguar, mais aussi à Chipeta (Catabola), Camacupa et d'autres régions.

S'adressant mardi à l'ANGOP, à la suite des festivités de 49 ans d'existence de la municipalité de Chinguar (où se trouve la ferme), le 15 de ce mois, le propriétaire de la ferme, Alfeu Vinevala, a affirmé que la production aidera aux semis et que d'autres paysans locaux étaient former au développement de la culture du blé.

L'idée, selon lui, est de produire plus de 40 000 tonnes par an, après avoir formé des agriculteurs, pour qu'il n'y ait plus de pénurie de farine de blé en Angola, réduisant la faim et la pauvreté parmi les familles les plus nécessiteuses.

Alfeu Vinevala a jugé la campagne agricole 2020/2021 positive, malgré la sécheresse, ayant souligné que la plus grande difficulté est l'absence d'un système d'irrigation pour permettre la récolte du blé trois fois par an.

La ferme Vinevala compte plus de trois mille ouvriers et, en plus de Chinguar, elle s'étend dans les municipalités d'Andulo, Catabola, Camacupa, ainsi que dans la province de Cuando Cubango.

La municipalité de Chinguar se situe à 75 kilomètres à l'ouest de la ville de Cuito, capitale du Bié. Elle a une extension territoriale de trois mille 54 kilomètres carrés et une population de 162.029 habitants, pour la plupart des paysans.