Afrique Australe: SADC - La Première Dame prône une attention particulière aux femmes

Luanda — La première dame d'Angola, Ana Dias Lourenço, a plaidé mardi pour la nécessité d'accorder une plus grande attention aux femmes et aux filles de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), en les protégeant des effets de la pandémie du Covid-19 sur l'économie.

S'exprimant lors du Sommet virtuel des premières dames de la SADC, qui a lieu sous le thème « L'impact de Covid-19 dans la région de la SADC - Comment le rétablissement peut être une responsabilité du genre », Ana Dias Lourenço a souligné la nécessité de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de actions en faveur des femmes et des filles et de la stratégie de relance des économies des Etats de la région.

Selon Ana Dias Lourenço, le Covid-19 a testé la capacité humaine de tolérance et de survie, ce qui a creusé les inégalités entre les sexes, avec des restrictions obligatoires imposées pour réduire les risques et les dommages auxquels les populations sont exposées.

Ana Dias Lourenço a également souligné, comme conséquences, le décrochage scolaire et l'affaiblissement de la santé physique et mentale.

Dans le cas particulier de l'Angola, Ana Dias Lourenço a souligné les actions entreprises par l'Exécutif pour protéger les populations les plus vulnérables, notamment les femmes, les filles, les personnes âgées, les malades chroniques, les professionnels de la santé et les travailleurs du marché informel, afin de réduire l'impact du Covid-19, comme l'automatisation et l'autonomisation des femmes rurales.

Elle a mis en relief l'implication de son bureau et des plateformes qu'elle anime, telles que la distribution de moyens de biosécurité, de paniers alimentaires et un certain confort en termes de communication, en faveur des femmes vulnérables, notamment celles affectées par le VIH/SIDA, pour l'accomplissement des règles.

A titre d'exemple, elle a évoqué 41 731 cas positifs, dont 37% de femmes âgées de 30 à 49 ans, constituant un souci pour être les pourvoyeuses et garant des familles, dont l'éloignement pour cause du Covid-19 ou de décès est un risque pour les familles.

Elle a exhorté les conférenciers à apporter leurs connaissances, leur expérience et leur dévouement, en créant des synergies pour trouver des solutions permettant de résoudre les problèmes qui affectent les femmes et les filles dans la région sud du continent africain.

Le Sommet des Premières Dames a lieu en marge du 41e Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC à Lilongwe, au Malawi.

L'Angola est représenté à l'événement par une délégation dirigée par le ministre des Relations Extérieures, Téte António.