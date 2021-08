Angola: Présentation du projet de résilience des agriculteurs familiaux

Caxito (Angola) — Le projet de renforcement de la résilience des agriculteurs familiaux (SREP sigle en anglais), qui vise à accompagner les communautés rurales pour augmenter la production et la productivité agricole, a été présenté lundi, à Caxito, au Gouvernorat de la Province de Bengo.

Estimé à près de 150 millions de dollars (plus de 94 milliards de kwanzas), le projet sera mis en ouvre dans 35 municipalités de sept provinces (Bengo, Zaire, Uíge, Cuanza Norte, Benguela, Cunene et Namibe), au bénéfice de 218000 familles d'agriculteurs à faible revenu, coopératives et associations paysannes.

Ce projet prévoit l'achat des engrais et semences agricoles, le développement institutionnel et la formation des formateurs des écoles de terrain, ainsi que la fourniture de moyens de transport, la construction et la réhabilitation d'infrastructures (bureaux, résidences, entrepôts), de ponts et routes d'accès, des véhicules et des motos.

Dans une première phase, le projet sera lancé dans les municipalités de Dande, Nambuangongo, Dembos et Pango Aluquém, pour la culture de produits traditionnels, notamment la banane, le manioc, le haricot, l'arachide, la patate douce et divers horticoles.

Le coordinateur de l'Unité de gestion des projets, financés par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), Augusto Guimbi, a déclaré que pour la réussite du projet, il sera utilisé la méthodologie basée sur l'école du terrain, étant d'intervention rurale, auprès des communautés, et centrée sur le principe ‟Apprendre à faire en faisant".

A son tour, le vice-gouverneur provincial pour le secteur politique, social et économique, José Francisco Bartolomeu Pedro, a recommandé aux administrateurs municipaux de créer des conditions pour sa mise en œuvre.