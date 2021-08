Gabon: Mulundu - Le compte-rendu parlementaire du député Régis Immongault

Les parlementaires gabonais, pour la plupart ,sont dans leurs fiefs électoraux respectifs pour des comptes-rendus parlementaires. L'honorable député Régis Immongault séjourne dans le département de Mulundu depuis quelques jours déjà pour expliquer aux populations ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale.

La tournée du Compte rendu parlementaire de la première session ordinaire du Député du 1er Siège du Département de Mulundu Régis Immongault a commencé ce jeudi 12 août à 11H10 par l'étape du Canton Poungui au lieu dit esplanade de l'école publique de Bembicani. C'est dans le strict respect des mesures barrières édictées par le Gouvernement contre la COVID-19 que se sont rassemblés les auxiliaires de commandement, les personnels administratifs et les populations du Canton Poungui pour suivre l'exposé de l'économie des travaux de la première session ordinaire de l'année 2021.

Prenant la parole, l'Honorable a fait observer 1 minute de silence en la mémoire du notable Joseph Libendze. Il a donné le contexte de cette rencontre purement républicaine car étant désormais le député de tout le siège sans distinction de parti politique bien qu'étant élu PDG par ailleurs Membre du Comité Permanent du Bureau Politique. Ils a ensuite fait le résumé des 39 textes adoptés, à savoir :

- le texte fixant et modifiant les nouvelles modalités d'élaboration de pièces d'état civil ; - Celui modifiant le code civil sur plusieurs points parmi lesquels : la lutte contre les violences faites aux femmes / enfants ; - La loi de règlement ; la loi de finances rectificative due aux effets de la COVID-19 ;- Texte modifiant le nombre des sessions parlementaires ordinaires qui passent de deux à une (octobre - juillet) ; - Texte portant augmentation des filières aux fins de permettre à d'autres secteurs d'être formés ; - Texte portant sur le nouveau code du travail ; - Texte portant sur la protection de l'Or comme réserve nationale / patrimoine national...

A la suite de l'exposé de l'honorable Régis Immongault, s'est ouvert une séance de questions réponses inter active entre les populations et le député qui a rassuré les uns et les autres sur leurs attentes et préoccupations tant sur le plan des infrastructures, de la santé ,de l'éducation, social, etc. Il n'a pas manqué d'indiquer qu'il jouera pleinement son rôle d'inter-face avec l'exécutif.

La deuxième étape de la tournée du Compte Rendu Parlementaire de la première session ordinaire 2021 a vu la délégation conduite par le Député du 1er Siège du Département de Mulundu Régis Immongault se rendre dans la Commune de Lastoursville au lieu dit Centre de Lecture d'Animation Culturelle (CLAC) dès 14H20.

En prélude au retour des activités sportives sur le plan national, l'Honorable a remis aux chefs de quartiers pour les jeunes : 16 séries d'équipements complets de football ; deux ballons ; 16 séries de chasubles. Heureux de recevoir de tels présents en pareilles circonstances et ne pouvant contenir leur joie, les chefs des 16 quartiers ont tenu à exprimer leur gratitude à leur fils, leur représentant à l'Assemblée nationale.

A la suite du satisfecit des anciens, le député s'est prêté au même exercice devant les autorités politico-administratives, les personnels administratifs, les confessions religieuses, les chefs de quartiers et les populations de la Commune de Lastoursville triées au volet représentant lesdits quartiers compte tenu des mesures édictées par le Gouvernement contre la Covid-19.

L'Honorable les a édifiés sur l'économie des travaux de la première session ordinaire 2021, soit 39 textes adoptés parmi lesquels : - le texte fixant et modifiant les nouvelles modalités d'élaboration de pièces d'état civil ; - Celui modifiant le code civil sur plusieurs points parmi lesquels : la lutte contre les violences faites aux femmes / enfants ; - La loi de règlement ; la loi de finances rectificative due aux effets de la Covid-19 ; - Texte modifiant le nombre des sessions parlementaires ordinaires qui passent de deux à une (octobre - juillet) ; - Texte portant augmentation des filières aux fins de permettre à d'autres secteurs d'être formés ; - Texte portant sur le nouveau code du travail ; - Texte portant sur la protection de l'Or comme réserve nationale / patrimoine nationale.

A la partie questions réponses, les intervenants se sont abondamment exprimés à la fois sur les 39 textes et sur les préoccupations quotidiennes.

Aussi l'Honorable Député a t-il tenu à donner des réponses claires aux différentes questions et à rassurer l'ensemble des populations de la Commune de Lastoursville de transmettre fidèlement au plus hautes autorités ainsi qu'à l'Exécutif en charge des secteurs des infrastructures, transports, santé, social, Eaux et Forêt et éducation, etc leurs préoccupations.