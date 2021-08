Afrique: Mondial Qatar 2022 - Les Léopards de la RDC déjà en ordre de bataille

Il veut imprimer sa marque, et il a fait ses choix. Il, c'est le nouveau sélectionneur des Léopards de la RDC, Hector Cuper Raul, qui a publié le samedi 14 août, la liste de 24 joueurs convoqués pour disputer ses deux premiers matches officiels, respectivement contre les Taïfa Stars de la Tanzanie et les Ecureuils du Bénin, comptant pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la Fifa Qatar 2022.

La RDC recevra la Tanzanie le 3 septembre 2021 au stade TP Mazembe de Lubumbashi et sera reçu par le Bénin le 7 septembre, à Cotonou, soit quatre jours plus tard.

Deux matches importants à ne pas perdre, pour ne pas manquer son début dans ce muni championnat de 6 journées, qualificatif pour la Coupe du Monde de la Fifa. Le technicien argentin est conscient ! C'est dans ce sens qu'il a même pioché Dieumerci Mbokan iBenzwa qui n'a plus porté ce prestigieux maillot de l'équipe nationale depuis 2017. La dernière fois qu'on l'a convoqué par Christian N'sengi Biembe au mois de mars dernier pour les matches de la 5ème et 6ème journée des éliminatoires de la Can Cameroun 2022, Mbokani n'avait pas répondu à l'appel. L'on ne sait pas si cette fois-ci, Cuper Hector a réussi à le convaincre.

Sur sa liste, il y a aussi le retour de Meschack Elia qui lui n'a plus joué avec les siens depuis juin 2019. Son départ jugé irrégulier de Mazembe lui avait coûté une suspension d'un an par la Fédération congolaise de football association (FECOFA), et à la fin de cette suspension, Elia avait présenté aussi ses préalables. L'on croit bien que les choses se sont bien évoluées et que Meschack Elia qui fait du bon travail pour le moment avec son club en Suisse, sera bel et bien dans l'effectif des Léopards.

Hector Cuper qui a pris tout son temps de suivre et d'étudier chaque Léopards, a aussi récupéré Neeskens Kebano, mis à l'écart par N'sengi Biembe à ses derniers moments. Le porteur du dossard N°10 congolais ne marque pas trop, mais que des buts précieux. L'on se souvient de son unique but marqué en Angola, qui a sauvé Christian N'sengi Biembe du gouffre.

Le regroupement de ces 24 Léopards convoqués est prévu pour le 30 août à Kinshasa, avant de s'envoler ensemble pour Lubumbashi.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'au mois de juin dernier, Hector Cuper Raul avait effectué un stage de deux semaines avec les Léopards, à Tunis, sanctionné par deux grands matches amicaux. Le premier perdu face à la Tunisie (0-1), et le second, un match nul devant les Aigles du Mali (1-1). A l'issue de ces deux matches, Hector Cuper avait promis de continuer à travailler pour avoir une très bonne équipe dans un bref délai. Le moment est donc arrivé !

Ci-après, la liste des joueurs convoqués :

Gardiens :

-Kiassumbwa Joël (Servettefc),

-Siadi Baggio (TP Mazembe),

-Lomboto Hervé (DCMP).

Defenseurs:

-Tisserand Marcel (Fenerbache),

-Mavinga Chris (Toronto Fc),

-Luyindama Christian (Galatasaray),

-Mbemba Mangulu Chancel (Fc Porto),

-Ngonda Muzinga (Riga Fc),

-Mukoko Amale Dieumerci (Difaa El Jadida),

-Nsakala Fabrice (Besiktas),

-Ikoko Jordan (Lugodorets).

Milieux :

-MukokoTonombe (Young Africans),

-Kakuta Gaël (Rc Lens),

-Ngoma Fabrice (Raja),

-Kayembe Edo (Kas Eupen),

-KebanoNeeskens (Fulham),

-Moutoussamy Samuel (Fc Nantes).

Attaquants : Akolo Chadrac (Sc Amiens),

-Bakambu Cedric (Beijing Guoan),

-Muleka Jackson (Standard De Liege),

-Meshack Elia (Young Boys),

-Bolasie Yala Yannick (Angleterre),

-Assombalanga Britt (Adana Demispor),

-Mbokani Dieumerci (Kuwait Sc).