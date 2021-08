Congo-Kinshasa: Où va-t-on ?

La polémique enfle autour du choix des animateurs de la Centrale électorale, particulièrement du président de cette institution d'appui à la démocratie. «Je vous transmets trois documents qui prouvent que Denis Kadima est un sujet Sud-africain et Paul Nsapu Mukulu est un sujet Belge.

En votre qualité de Président de la Commission PAJ de l'Assemblée Nationale, vous avez la responsabilité politique de déclasser ces candidatures», a déclaré le journaliste Pius Romain Rolland.

De son côté, le Speaker de la Chambre Basse du Parlement, Christophe Mboso N'kodia Mpuanga, semble donner des leçons aux Princes de l'Eglise à travers sa correspondance répondant à leur indignation exprimée. Il dit que la dimension charnelle vient influer sur le spirituel. «... ne pas déférer à son invitation [la commission paritaire pilotée par André Mbata] frise l'obstruction des efforts pouvant lui permettre de saisir et traiter en toute équité les divergences profondes qui prévalent au sein de votre plateforme.», a fait remarquer Mboso à la CENCO et l'ECC.

Est-ce que le délai supplémentaire de soixante-douze heures est-il mis à contribution ? Telle est la question lancinante que se pose l'opinion. A moins de vingt-quatre heures de l'expiration de cette dernière chance accordée aux Confessions religieuses pour faire taire leurs divergences et dégager un consensus. Dodo Kamba et son groupe se réunissaient jusqu'à hier au siège de la CIME à Mont Fleury. Mgr Marcel Utembi vient de regagner la capitale en provenance de Kisangani. Avec un tel décor, les pères spirituels vont sans nul doute solliciter une autre prolongation. Chaque camp continuera-t-il à camper sur ses positions ?

Lamuka hausse le ton et tire à boulets rouge sur Félix Tshisekedi et Christophe Mboso. Dans le chef de l'un, selon le tandem Fayulu-Muzito, il y a une détermination morbide de mettre en place un bureau de la CENI totalement politisé et acquis à sa cause, et l'autre est manifestement instrumentalisé pour préparer le glissement et la fraude électorale. Pour sortir de l'impasse actuelle, cette frange radicalisée de l'opposition préconise le consensus entre toutes les parties prenantes sur les réformes institutionnelles. La révision en urgence de la loi organique sur la CENI récemment promulguée. Lamuka annonce aussi qu'une marche nationale sera organisée dans les tout prochains jours.

«Si vous vous entêtez à valider ces deux candidatures controversées, vous aurez la responsabilité morale de troubles qui vont subvenir au pays», Pius Romain Rolland a ainsi prévenu le président de la PAJ AN, le Professeur Mbata. Où va-t-on ?

Il faut se référer au dernier rempart. Quelle serait la part du Chef de l'Etat, Garant du bon fonctionnement des institutions, dans cette cacophonie ? Félix Tshisekedi se retrouve face au parallélisme de forme que les Catholiques et Protestants ont rappelé à Mboso. En clair, il s'agit de la jurisprudence Malonda. Comme en 2020, Tshisekedi peut désamorcer cette crise politique aux conséquences désastreuses.