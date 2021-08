Sénégal: Mbour / Assistance aux personnes dans les lieux de privation de liberte - Le maire Maguette Sène au secours de la mac

Maguette Sène, le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar et maire de la commune de Malicounda, a remis hier à la Maison d'arrêt et de correction de Mbour , un lot de matelas, des produits phytosanitaires et des produits alimentaires d'une valeur de 15 millions de francs. Le geste, en partie financé par la commune de Malicounda et des bonnes volontés, entre dans la dynamique d'assister les personnes en détention dans les lieux de privation de liberté.

A en croire Maguette Sène, c'est une réponse à des préoccupations de la Mac de Mbour ayant sollicité une assistance. Les besoins des détenus sont grandissants en termes de couchage. Selon lui, une réforme de la justice a instauré la mise en place à Mbour d'un tribunal de grande instance et d'un tribunal d'instance. Par conséquent, toutes les affaires traitées jadis à Thiès sont maintenant du ressort du Tgi de Mbour.

La Mac de Mbour avec la situation nouvelle reçoit en effet, beaucoup de détenus. L'augmentation de la population carcérale est signe d'énormes difficultés. Les effets et produits remis collectés par la commune de Malicounda et des bonnes volontés constituent un ouf de soulagement pour les détenus. Maguette Sène est revenu sur la pomme de discorde, source de malentendu entre la direction de la Mac de Mbour et la presse. Il a expliqué le caractère symbolique de la remise des produits et a insisté sur un devoir de transparence par rapport aux fonds prélevés du budget de la municipalité de Malicounda. Le fait justifie la médiatisation de la remise de don pour informer l'opinion.

Le maire de Malicounda et directeur général du Coud pense ainsi la nécessité de la démarche aux yeux du grand public. Les pensionnaires de la Mac comptent des ressortissants de sa commune et ces derniers ont droit à une assistance et une aide des élus locaux.