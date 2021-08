Congo-Brazzaville: Santé publique - La Fondation Frenel-Loembé se lance dans la promotion et l'éducation à la santé

La Fondation lancera officiellement ses activités le 21 août prochain à Pointe-Noire, à travers une campagne de sensibilisation et de dépistage des maladies chroniques. Les objectifs et les problématiques à traiter ont été dévoilés le week-end dernier, à Brazzaville, par le président de cette fondation, au cours d'une conférence.

La Fondation Frenel-Loembé vise la prévention, la promotion et l'éducation des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, le tabagisme, l'asthme, le VIH, les hépatites et bien d'autres pathologies. « Nous avons des objectifs à long terme parce que la santé n'est pas un système de commerce. La santé est cruciale. Dès le lancement officiel le samedi 21 août à Pointe-Noire, nous allons consacrer quatre jours la semaine suivante à la sensibilisation, à la prévention et au dépistage du diabète et de l'hypertension. Tout en sachant que dans ce dépistage, nous aurons un suivi cardiologique », a annoncé Frenel Loembé.

Selon cet expert en santé publique, un plan de dépistage a été élaboré en collaboration avec les autres médecins sur la base des besoins et des demandes de la population. Il a également annoncé l'organisation de la campagne de sensibilisation à la mort subite du nourrissant, à la maternité de Ngoyo, dans le sixième arrondissement de Pointe-Noire. « Au Congo, nous avons encore des enfants qui meurent sans détecter la cause », a rappelé le président de la Fondation Frenel-Loembé.

Comptant sur plusieurs partenaires, notamment européens, cette fondation entend apporter sa tâche dans la promotion et l'éducation à la santé des Congolais aux côtés des efforts fournis par le gouvernement et les autres ONG existantes. « L'idée de créer cette fondation vient tout simplement de l'observation des besoins de la population qui est confrontée à une difficulté liée à l'accès aux soins, au manque d'information sur les pathologies et à la méconnaissance des comportements de prévention », a justifié cet expert en diabétologie.

La promotion (éducation à la santé) consiste à donner des outils de santé à la population. Une belle initiative, d'après lui, pour le Congo où la médecine curative a encore un grand chemin à parcourir pour arriver au sommet de la pyramide. « Il faut que nous puissions utiliser la prévention et la promotion éducation à la santé pour prévenir les maladies afin que nous puissions avoir des indicateurs de santé meilleur. Aujourd'hui, l'outil utilisé pour pallier ou lutter contre la covid-19, c'est la promotion et l'éducation à la santé », a rappelé Frenel Loembé.