Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - L'Académie nationale des sciences veut être reconnue par l'Etat

« Nous avons présenté notre institution à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique en sollicitant la reconnaissance de l'Etat », a expliqué le président de l'Académie nationale des sciences et technologie du Congo, Assori Itoua Ngaporo, au sortir d'un entretien avec la ministre Edith Delphine Emmanuel. Ladite académie sollicite, par ailleurs, l'appui du gouvernement pour disposer d'un siège, d'un statut... Ce qui lui permettra de mieux accompagner l'action des pouvoirs publics en matière de recherche scientifique, a fait savoir le Pr Armand Moyikoua, son secrétaire perpétuel.

L'Académie nationale des sciences et technologie du Congo est une société savante à but non lucratif, placée sous le parrainage et la protection de l'Etat. Elle a plusieurs objectifs inscrits dans son agenda, notamment assister et conseiller l'Etat congolais, les institutions publiques et privées, dans la définition, la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique nationale en matière de science et de technologie, par l'établissement et la publication des rapports.

L'académie vise également à encourager la vie scientifique et contribuer au progrès des sciences et de leurs applications. L'organisation est structurée en quatre sections : sciences exactes, naturelles et technologiques ; sciences de la santé ; sciences de l'homme et de la société ; sciences agricoles et forestières.