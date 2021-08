Congo-Brazzaville: Diables rouges A' - Paul Put tire les enseignements du premier stage

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football a salué la progression de ses joueurs lors du premier stage qu'il a animé du 9 au 15 août, avec les joueurs locaux, dans le but de préparer les matches contre la Namibie et le Sénégal prévus au début du mois de septembre, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

Depuis son arrivée, Paul Put s'est engagé à apporter la technique et la tactique à l'équipe au cours du stage qui avait pour but d'observer les joueurs locaux et commencer à préparer les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Les premiers éléments de réponse sont satisfaisants . « On a beaucoup progressé. C'est toujours un plaisir pour un entraîneur de voir ses joueurs appliquer tout ce qu'il leur a enseigné sur le terrain », a-t-il souligné. Pendant sept jours, le sélectionneur a travaillé sur l'organisation et le bloc équipe tout en mettant l'accent sur la transition.

Les deux matches livrés, samedi et dimanche, contre l'AS Otoho et qui se sont soldés par des scores de parité d'un but partout, constituent pour lui un motif d'espoir. « Si tu veux aller loin dans un tournoi, il faut commencer par l'organisation d'une bonne équipe. C'est ce que nous avons fait. Je pense que dans ces matches de préparation, nous avons dominé. Nous avons bien maîtrisé le ballon par rapport au match de samedi. Cela me donne un espoir. C'est cette manière de travailler qui nous permettra d' avancer », a commenté Paul Put.

Le report du tournoi de la République démocratique du Congo à une date ultérieure semblait perturber le programme mis en place par Paul Put . Le sélectionneur a prévu un plan B. Avant les futures échéances, il ambitionne d'organiser un autre stage qui durera trois jours seulement sur ce qui n'a pas été abordé lors du premier stage, notamment la construction. Au terme de celui-là, il pourra officiellement communiquer les noms des joueurs locaux convoqués pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde.

« J'observe des joueurs qui sont en Europe. Beaucoup d'entre eux sont blessés. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur l'organisation de ce stage avec des locaux. Je pourrai compléter mon effectif par des joueurs qui me donneront satisfaction. J'essaie de changer l'état d'esprit de l'équipe en lui rendant plus compétitive, avec plus d'envie de jouer pour défendre les couleurs de son pays », a-t-il expliqué. L'appui du public dans cette mission est très déterminant, selon lui.