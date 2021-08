Sénégal: Saint-Louis / Trente ans après leur passage à l'école Boubacar Diop de Médina Course - Les anciens élèves rendent hommage à leur enseignant en guise de reconnaissance

D'anciens élèves regroupés au sein de la Génération 1986-1992 de l'École élémentaire Boubacar Diop de Médina Course dans la région de Saint-Louis ont rendu un vibrant hommage avant-hier, dimanche 15 août, à leurs anciens instituteurs. Ils ont voulu à travers cet acte exprimer leur reconnaissance à l'endroit de ceux-là qui leur ont inculqué le savoir pour la première fois. Un acte magnifié par leur enseignant qui en a profité pour inviter les autres anciens élèves des autres établissements à suivre cet exemple plutôt que d'agresser leurs professeurs comme constaté ces derniers temps.

Ils sont en tout une soixantaine de membres, tous des anciens élèves de l'École élémentaire Boubacar Diop de Médina Course à Saint-Louis à avoir choisi, après réflexion, de rendre hommage à leurs anciens instituteurs. Regroupés aujourd'hui au sein de la Génération 1986-1992, ces anciens élèves ont voulu exprimer toute leur reconnaissance et gratitude à l'endroit de leur enseignant ainsi que tous les instituteurs qui leur ont inculqué le savoir pour la première fois dans cette école où ils ont fait leurs débuts. "Nous sommes venus ici trente années après car nous étions élèves de 1986 à 1992 à l'École élémentaire Boubacar Diop de Médina Course.

À un moment donné, nous nous sommes perdus de vue parce que chacun d'entre nous a pris son chemin. Mais nous nous sommes dit qu'il fallait être reconnaissant envers nos enseignants. En effet, nous étions une centaine d'élèves à l'époque mais nous n'avons pu réunir que soixante membres. Et nous avons choisi la date de ce 15 août pour rendre un hommage à notre ancien maître Monsieur Mamadou Gaye mais aussi à l'ensemble des instituteurs qui étaient à l'École Boubacar Diop, en l'occurrence les messieurs Lô, Mbaye, Sall et les dames Mme Lô, Mme Diop. Nous avons aussi prié pour le repos de l'âme de tous ceux et celles qui nous ont quitté", a renseigné Babacar Thiam, Coordonnateur de la Génération 1986-1992 de cette École Boubacar Diop.

Leur acte a été vivement magnifié par leur enseignant Mamadou Gaye qui a profité de l'occasion pour inviter les anciens élèves des autres établissements scolaires à suivre cet exemple. "Je salue l'acte qu'ils viennent de poser car ils ne sont pas obligés de le faire. Nous faisons appel à tous les élèves ou les anciens qui sont passés par là d'imiter ces actions qui peuvent encourager les enseignants et non pas les agresser comme on en a vu dernièrement dans certaines écoles", a soutenu Mamadou Gaye, enseignant à la retraite après plus d'une trentaine d'années d'enseignement. Ses anciens élèves envisagent également d'autres actions à l'endroit de leur ancienne École Boubacar Diop.