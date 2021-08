Egypte: Al-Azhar soutient les pays et les peuples par l'idéologie et la méthodologie azharie modérée

Al-Azhar est fier d'accomplir sa mission de diffuser les enseignements tolérants de l'Islam et de soutenir les pays et les peuples par l'idéologie et la méthodologie azharie modérée, a déclaré le Grand Imam d'Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb.

Lors de sa rencontre lundi avec le nouvel ambassadeur du Burundi au Caire, Cheikh Malachie Rashid, M. Al-Tayyeb a indiqué qu'Al-Azhar accueillait 48 étudiants du Burundi et que nous avions une grande flexibilité dans l'attribution des bourses selon les besoins des pays entre les facultés arabes.

Et d'ajouter que nous soutenions la propagation du discours modéré, la citoyenneté et la correction des fausses idées grâce au programme d'Al-Azhar pour la formation d'imams et de prédicateurs de différents pays du monde.