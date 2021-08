Ile Maurice: Relance du tourisme - Rs 6,3 M à une firme de PR indienne pour vanter la destination

Pour redynamiser le tourisme local en Inde, la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) a alloué à la firme Om Tourism, basée à New Delhi, un contrat d'un montant de Rs 6,304,740 (10 656 000 roupies indiennes) pour une période de 12 mois. Selon le site web de cette société fondée en 2008, elle a été structurée pour fonctionner comme une entreprise de Destination Marketing et représentation touristique. OM Tourism dit également s'être taillé une niche en tant qu'agence de marketing, de ventes et de relations publiques dans la Grande péninsule. Parmi ses clients, figurent les Maldives, l'Indonésie ou encore Abu Dhabi. Le contrat d'OM Tourism visera à miser sur une image de Maurice forte et revitalisée sur le marché indien tout en conservant ses attributs fondamentaux.

Le marché indien est considéré comme le sixième marché émetteur de Maurice. Selon Statistics Mauritius, le nombre de touristes indiens ayant visité l'île dans la période pré-Covid-19 se chiffrait à 75 673 en 2019. Pour le premier trimestre 2020, avant la première vague de la pandémie, le pays a accueilli 12 781 touristes indiens. De janvier à juillet 2021, 442 touristes indiens ont débarqué, alors que pour le mois de juillet uniquement, ils étaient 1 400.

Selon la MTPA, Maurice est l'une des destinations touristiques les plus ambitieuses au monde pour le voyageur indien, en raison surtout de sa forte diaspora culturelle induite par le cinéma et de sa forte réputation en style de vie au fil des années.

Pour l'Office du tourisme, Maurice a tous les atouts à offrir au voyageur indien. Le pays est également une destination de choix pour des conférences, expositions et les Big Fat Indian Weddings d'une clientèle haut de gamme. Du coup, la firme recrutée devra s'assurer que Maurice marque une forte présence et se repositionne au fur et à mesure que les frontières s'ouvrent. Il est possible que le contrat soit renouvelé sur trois ans.