Sénégal: Destruction du batiment de Sandaga - Soham el Wardini annonce une plainte contre Alioune Ndoye

La destruction du bâtiment « le Soudanais » du marché Sandaga sera portée devant la justice. L'édile de Dakar, Soham El Wardini, a décidé d'y traduire le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye.

Lors d'une session municipale extraordinaire convoquée hier, elle s'est offusquée de la démolition du bâtiment. Le combat engagé n'est aucunement motivé par des intérêts financiers, selon Soham El Wardini mais la défense du patrimoine de Dakar. Elle ajoute en outre que « le bâtiment principal de Sandaga, construit en 1935 sur un titre foncier 48-06 DK d'une contenance de 4170m2 appartenant exclusivement de la commune de Dakar, est sous sa tutelle ».

La loi donne à la ville de Dakar, la primauté de la gestion. « La liste des monuments et sites historiques est établie par le ministère de la Culture et du patrimoine historique classé. Elle est fixée par l'arrêté 27/11 du 3 mai 2006 et par l'arrêté 88/3 du 12 septembre 2007 conformément à la loi 71-12 du 25 janvier 71 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes et son décret 2001-1065 du 11 décembre 2001 relatif à un inventaire des sites et des monuments du Sénégal. Ainsi, cette loi à son article 170 confère à la ville, la surveillance et la conservation des sites et monuments historiques, la promotion et la valorisation des sites et monuments historiques, la promotion de la culture nationale et locale ».

L'autorisation administrative ordonnant la démolition du bâtiment de Sandaga est aussi illégale. « Suite à l'annonce par voie de presse de la démolition imminente du bâtiment classé de Sandaga, faite par le ministre de l'Urbanisme, le maire de Dakar a adressé une correspondance au président de la République en date du 30 juin 2020 pour l'informer du projet de réhabilitation de ce patrimoine classé et de l'aménagement de ses abords initiés par la ville de Dakar.

En réponse, le directeur de cabinet du président de la République a adressé une correspondance au maire de Dakar en date du 17 juillet 2020 lui indiquant d'avoir pris acte de la situation avec une promesse d'audience du président de la République. Entre temps, le préfet a convoqué la commission ad hoc qui avait été instituée en 2014. Celle-ci, créée pour une mission déterminée est arrivée au terme de sa mission depuis 2014 et ne peut ni valablement se réunir ni régulièrement statuer en 2020 six ans après sur la démolition du patrimoine », a dit Soham El Wardini.