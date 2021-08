Sénégal: Controle du marché Sandaga - Alioune Ndoye déverse sa bile sur la ville de Dakar et Soham El Wardini

Alioune Ndoye, maire de Dakar Plateau, en conférence de presse hier, lundi 16 août, s'est attaqué à l'équipe de la ville de Dakar avec à sa tête Soham El Wardini. Le différend est lié à la destruction du bâtiment mythique du marché Sandaga.

Le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, a fait à la presse hier, lundi 16 août, pour revenir sur la démolition du marché Sandaga sur lequel il soutient qu'il « sera reconstruit à l'identique afin d'assurer doublement les conditions de sécurité et de modernité digne de cette infrastructure majeure et polarisant énormément de monde ».

Au-delà de cette reconstruction qui, selon Alioune Ndoye, se justifie par des études sérieuses qui ont révélé que le bâtiment en question ne peut aucunement être conservé ou réhabilité, le maire de Dakar Plateau a montré tout son désaccord avec la ville de Dakar. Pour lui, la sauvegarde du patrimoine de la capitale n'a jamais été une préoccupation de l'équipe municipale. Pour preuve, dit-t-il, « aucun des maires de la ville n'a réagi au moment où il « combattait pour le maintien et la réhabilitation des bâtiments de l'ex-service d'hygiène et d'ajouter qu'il n'y a aucune réaction de ceux qui s'agitent actuellement sur le cas de Sandaga « quand le Plateau mettait plus de 700 millions pour la réhabilitation à l'identique de ce bâtiment historique classé de l'ex-service d'hygiène ».

L'équipe municipale n'a jamais aussi réagi sur d'autres cas qu'il a portés, dit par ailleurs Alioune Ndoye. « Avez-vous entendu une seule fois ces gens, quand je m'érigeais contre les travaux de la gare ferroviaire pour qu'on me présente d'abord le projet envisagé pour m'assurer que l'infrastructure historique allait être réhabilitée à l'identique ? Avez-vous une seule fois entendu la ville quand je défendais l'école Amadou Assane Ndoye qui est aussi patrimoine classé ? Avez-vous entendu la ville qui enfin se rappelle de sa mission quand le Plateau a lancé puis attribué le marché de la réhabilitation à l'identique de l'école Mame Yacine Diagne également patrimoine classé dont les travaux ont démarré ? »

Le bruit autour du marché Sandaga est dû, selon lui, à un complot avorté de la ville de Dakar. « On a voulu retirer Sandaga de la commune de Dakar Plateau pour la construction d'un bâtiment destiné à être un musée alors que la commune de Plateau a le plus de musées au Sénégal ». La réalité, de l'avis d'Alioune Ndoye, est que « la ville de Dakar ne peut pas montrer un seul projet de réhabilitation ou de musée portant sur le marché Sandaga encore moins d'inscription sur son budget ». Selon toujours le maire de Dakar Plateau, « la ville n'avait qu'un seul but, délocaliser le marché Sandaga et construire sur le site un projet dont le financement de 4 milliards emprunté à une banque de la place est dépensé en titre de fonctionnement ».

SANDAGA, UNE PROPRIETE DE DAKAR PLATEAU SELON ALIOUNE NDOYE

Le contrôle du marché Sandaga revient à la commune de Plateau, selon Alioune Ndoye. « Avec l'Acte 3, la gestion des équipements, des marchés de même que des infrastructures correspondantes a été dévolue aux communes qui les abritaient à l'exception d'un seul marché dans tout le Sénégal, à savoir Sandaga. Nous avions alors dénoncé cette situation au niveau de la commission Adhoc constituée pour la démolition du patrimoine mais, aussi par plusieurs écrits. L'argument bancal qui nous avait été opposé fut que Sandaga n'était plus un marché puisque délocalisé aux Champs de course depuis 2013 et déclaré déjà à l'époque comme menaçant ruine bien avant qu'il ne subisse deux grands incendies », dit-il en se demandant pourquoi Sandaga en serait une exception. Le contrôle de Sandaga par la ville de Dakar, c'était bien avant cette réforme administrative, explique-t-il. « Avant l'Acte 3 de la décentralisation, la gestion des équipements marchands tels que Kermel et Sandaga n'incombait pas à la commune de Dakar Plateau néanmoins, elle s'est régulièrement impliquée en investissant pleinement dans le programme. Aussi dés notre élection, nous avons trouvé au premier compte administratif du maire de la ville que tous les marchés dans les différentes communes ne rapportaient pas plus de 70 millions ».

DES PROJETS NON EXECUTES, L'ARGENT INVESTI DANS LA POLITIQUE

« La mairesse de Dakar peut-elle nous dire si nos titres fonciers qu'elle veut brandir sont bien préservés et que son percepteur les détient comme le veut la loi ? », accuse Alioune Ndoye. Lemaire de Dakar Plateau se demande également si, « Soham El Wardini peut brandir les titres des dernières acquisitions après les milliards votés pour l'acquisition de terrains et d'usines ? Alioune Ndoye demande aussi des comptes sur les investissements faits par la commune depuis 12 ans pour améliorer le cadre de vie des populations du Plateau.

Pour lui, « les ressources de la mairie de Dakar sont détournées à des fins d'intérêts politiques. Le questionnement du maire de Dakar Plateau porte aussi sur diverses autres infrastructures. « Je me désole de devoir noter et faire retenir qu'ils devaient reconstruire le centre socio-culturel construit par le Plateau, dans l'enceinte du stade Assane Diouf sur ce terrain de 1500m2 mais, puisque tout était fait sur le dos de la commune, ils ont préféré suivre les lobbies qui se font entendre aujourd'hui pour édifier à la place ce qu'ils ont appelé la Maison des arts plastiques. Où en est cette maison qui logiquement appartient à la commune ? Les autres questions du maire de Dakar Plateau, c'est également où en est le patrimoine de Dakar qui fait l'objet d'un gros dossier que nous avons ? ».

Dans ses attaques contre la mairie de Dakar, Alioune Ndoye dit qu'elle « s'est mise d'accord sur le dos du Plateau de l'aliénation de la cour de récréation de l'école de Reubeuss à l'octroi à leur profit de 1500 m2 sur le terrain de l'école élémentaire El Hadji Malick Sy pourtant dévolue à la commune de Plateau depuis 1998 ».