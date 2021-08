Sénégal: Mbour/Mic mac supposé autour de la délivrance de certificats de résidence - Cheikh Issa Sall tacle l'opposition

«Nous avons la malchance d'avoir une opposition qui, sur des problèmes sensibles stratégiques, n'a pas souvent la bonne posture » .

En ces termes, Cheikh Issa Sall, le président du mouvement Amdem "Agir avec Macky pour le développement de Mbour », et directeur général de l'Agence de développement municipale, a réagi face aux attaques contre certains maires et relatives à la délivrance de certaines pièces administratives comme le certificat de résidence pour l'inscription sur les listes électorales en direction des Locales de Janvier 2022 des primo-votants, et les transferts.

Selon lui, il y a eu une aspiration populaire, la demande de là la programmation des élections locales, l'ouverture des listes et leur tenue. Sur ces questions, tout le monde est satisfait. Selon ses propos, tous les élus locaux savent que la délivrance de certaines pièces administratives est un droit et des dispositions sont mises en place.

A l'en croire, la nécessité pour l'opposition comme pour la majorité présidentielle consiste à booster les inscriptions sur les listes électorales, à sensibiliser les gens et à aller vers les services pour avoir des papiers et se diriger vers les commissions pour s'inscrire et veiller à ce que chaque électeur ait sa carte électeur. Ces propos ont été prononcés le week-end, lors d'une journée d'évaluation des cellules organisée par Amdem à propos de la campagne de sensibilisation menée dans l'ensemble des quartiers de la commune de Mbour pour la révision des listes électorales après quinze jours de travail.

A trois semaines de la clôture des listes, Cheikh Issa Sall juge nécessaire d'aller voir les cellules de quartier montées dans toute la ville de Mbour, pour faire un bilan à mi-parcours du travail fait et de remobilisation de ses militants pour être sur le terrain sept jours sur sept .