Sénégal: Cimetière de Pikine - Macky Sall signe un décret d'extension pour 4 ha

Le maire de la ville de Pikine a annoncé au cours d'un point de presse la mesure du chef de l'Etat de prendre un décret portant extension du cimetière de Pikine sur une superficie de 4 ha après plusieurs marches et points de presse du collectif « Sama souf ma yokk sama armel ».

L'extension du cimetière est devenue une demande sociale parce que ce dernier affiche le plein depuis plusieurs années. Les corps sont superposés durant les enterrements, surtout en cette période de pandémie où le fossoyeur du cimetière travaille sans répit.

A en croire Abdoulaye Thimbo, c'est un décret qui vient à son heure à cause de la forte démographie du département. " On avait des craintes à cause de la situation du cimetière qui affichait le plein, les populations avaient des difficultés pour enterrer leurs morts. C'est fort de ce constat que le chef de l'Etat a pris un décret pour l'extension du cimetière pour cause d'utilité publique", a annoncé Abdoulaye Thimbo qui soutient que cela démontre que le chef de l'Etat est à l'écoute de sa population. Interpellé sur la faisabilité, le maire dira :"Nous allons incessamment démarrer les travaux de terrassement, d'aménagement et du mur de clôture et informer toutes les parties prenantes sur la situation mais cela n'altère en rien la demande de 10 HA dans la forêt classée de Mbao pour de nouveaux cimetières et pour les Musulmans et pour les Chrétiens", renseigne Thimbo.

Une grande partie est déjà occupée par des tiers mais le maire annonce des sommations. "Ceux qui sont impactés, il y a déjà des personnes qui ont reçu des sommations ", a indiqué Abdoulaye Thimbo qui magnifie le travail du collectif constitué de Pikinois qui ont porté le combat jusqu'à l'obtention du décret.

Pour rappel, un collectif dénommé « Sama souf ma yokk sama armel » a fait plusieurs marches pour exiger l'extension du cimetière.