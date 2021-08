Afrique: Le président des Seychelles déclare au Sommet de la SADC que la coopération est un moteur de progrès

Les valeurs et les principes de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) guident ses membres dans la création d'une région dans laquelle la coopération, plutôt que le conflit, stimule le progrès, a déclaré le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, dans un discours au sommet annuel du bloc mardi.

M. Ramkalawan a fait cette déclaration par vidéoconférence à l'occasion du 41ème Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. C'était sa première allocution au sommet en tant que président des Seychelles, une nation insulaire de l'océan Indien occidental.

Le 41e Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC se déroule à Lilongwe, au Malawi, du 17 au 18 août avec un nombre limité de participants afin d'observer les protocoles COVID-19.

M. Ramkalawan a remercié les dirigeants qui ont participé au récent Sommet extraordinaire des chefs d'État de la SADC à Maputo, au Mozambique, et a déclaré que cela affirmait l'engagement de la région à lutter de front contre le terrorisme et à assurer une paix durable.

Il a déclaré que les pays doivent rester vigilants et se concentrer sur l'identification des opportunités, des solutions pratiques et, plus important encore, être orientés vers l'action.

« La sécurité maritime peut sembler un concept quelque peu lointain pour certains d'entre nous sur le continent. Mais permettez-moi de vous assurer que la protection de nos eaux doit être une préoccupation pour nous tous. La route maritime de l'océan Indien occidental représente 12 % du commerce mondial et la protection de cette route importante signifient protéger nos moyens de subsistance », a déclaré M. Ramkalawan.

Dans l'effort de transformer le Forum parlementaire de la SADC en Parlement de la SADC, M. Ramkalawan a déclaré qu'il s'agissait d'un développement important pour élever le niveau d'engagement et améliorer le discours politique et démocratique, dans notre région.

« La création du Parlement de la SADC transcendera la coopération politique et jouera également un rôle central en amplifiant la voix et la volonté du peuple de notre région. J'ai été un ardent défenseur de cette transformation. Les Seychelles ont déjà donné leur engagement et je nous encourage tous à faire en sorte que cela se produise ici au Malawi lors de cette session », a-t-il déclaré.

M. Ramkalawan a déclaré que la région doit rester forte et unie pour relever les défis actuels auxquels elle est confrontée et que l'accès aux vaccins est un droit humain fondamental, et que tant que l'Afrique restera privée de cette ressource vitale, la lutte contre la pandémie de COVID 19 sera futile.

"Pour cette raison, je me joins à l'appel lancé aux pays disposant d'un excédent de vaccins pour qu'ils les partagent avec d'autres qui ont des difficultés à accéder à l'approvisionnement de ces vaccins. L'accumulation des vaccins ne sert à rien, mais seulement aux intérêts étroits, égoïstes et malavisés, », a déclaré le président seychellois.

M. Ramkalawan a déclaré que la Banque mondiale a estimé que l'Accord de libre-échange continental africain augmentera les revenus régionaux de 7 pour cent ou d'une valeur de 450 milliards de dollars.

« À cet égard, je suis heureux d'annoncer à ce sommet que les Seychelles sont le dernier membre de la SADC à ratifier l'Accord de libre-échange continental africain. Étant un pays dépendant des importations, l'accord sera un outil positif pour nous aider à atteindre nos objectifs, lutter contre l'inflation et baisser le coût de la vie pour notre peuple », a-t-il ajouté.

Le président des Seychelles a évoqué la survie des petits États insulaires en développement qui sont étroitement liés à l'océan et que les Seychelles ont toujours attaché une immense importance à l'océan.

« Notre peuple dépend directement des ressources océaniques pour son identité, sa nourriture et ses moyens de subsistance. Nos piliers économiques traditionnels, le tourisme et la pêche, dépendent de l'océan. Avec notre secteur du tourisme mis sur ses genoux suite à la pandémie de COVID-19, nous sommes obligés d'accorder une plus grande attention à l'océan de manière à en bénéficier davantage et à minimiser les risques pour l'océan. Un océan qui subit déjà la pression de la surpêche, de la pêche illégale, des menaces pour la sécurité maritime et des impacts du changement climatique, "il a dit.

Étant donné que la plupart des États ont un littoral, M. RamkaIawan a appelé tous les membres de la SADC à accorder une plus grande importance à la protection de leurs mers et océans, comme ça a été récemment célébré par l'Union africaine.

« Nous, les États membres, avons investi beaucoup de ressources dans la SADC et nous travaillons sans relâche pour garantir que le système multilatéral dans son ensemble soit juste, transparent et efficace. Nous pensons que travailler dans l'intérêt de la paix et de la stabilité signifie lutter pour un système plus équilibré et plus juste, fondé sur un véritable dialogue entre tous les États membres. Nous ne devons jamais perdre de vue ces principes », a-t-il ajouté.

Au cours du 41e sommet, le président du Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera, prendra la présidence de la SADC de Filipe Jacinto Nyusi, président du Mozambique, qui a assumé la présidence le 17 août de l'anånée dernière lors du 40e sommet.