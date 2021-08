Ile Maurice: Pédopornographie à Rodrigues - Le suspect se faisait passer pour un «guérisseur» sur les réseaux sociaux

Pédophilie, magie noire et même zoophilie... L'équipe qui enquête sur cette affaire qui chamboule Rodrigues est submergée, de vidéos et de nouvelles infos. Des spécialistes de Maurice les rejoindront bientôt.

L'enquête policière pour faire la lumière sur l'affaire de pédopornographie et d'agressions sexuelles sur des adultes à Rodrigues se révèle nettement plus complexe. Les policiers basés à Port-Mathurin doivent analyser des milliers de vidéos et de données sur les portables et équipements informatiques saisis.

De plus, le principal suspect dans cette affaire ne collabore pas. Il tiendrait des propos incohérents en présence des enquêteurs. D'après ce qui est dit à Rodrigues, l'ancien animateur-cameraman de la MBC parle du «Diable» quand il est en face des enquêteurs et il ferait aussi des incantations. Toutefois, la police a ni confirmé, ni infirmé cette information.

Pour obtenir des photos des femmes et des jeunes filles, il se faisait passer pour un guérisseur malgache sur les réseaux sociaux. D'abord, il réclamait à ces dernières des clichés décents, pour ensuite les persuader de lui faire parvenir des photos d'elles en tenue d'Ève. D'ailleurs, lors de la perquisition chez lui, la police aurait saisi des objets liés à la magie noire. Des parents de certaines de ses victimes affirment qu'il les aurait «envoûtées». De plus, d'après des informations, toujours non confirmées par les enquêteurs, il aurait persuadé une de ses victimes d'avoir recours à la zoophilie tandis qu'il regardait toute la scène à travers un appel vidéo.

Les enquêteurs, encadrés par le surintendant Vijay Russeeawon, auront des renforts dans une dizaine de jours. Trois policiers du Central Criminal Investigation Department sont en quarantaine en ce moment. Ils sont des spécialistes de la Cyber Unit et de l'IT Unit et ils devront débarquer à Plaine-Corail pour épauler l'équipe dédiée à Rodrigues, qui est débordée par le nombre de vidéos et de données informatiques qu'elle doit examiner.

Cette information a été confirmée par la commissaire du Développent de l'enfant, vendredi, après la manifestation contre la pédophilie et les grossesses précoces. Franchette Gaspard-Pierre a, en effet, affirmé que ces vidéos et données concernent des abus sur des enfants de dix ans, des adolescentes et des adultes dont quelques-uns ont entre 55 et 60 ans.

La police n'est pas uniquement en possession de vidéos de mineures, mais également de vidéos prises à l'insu des femmes et de celles qui se sont fait agresser sexuellement.

Entre janvier et juillet 2021. 23 075 internautes tentent d'accéder aux sites «blacklisted»

Le phénomène prend de l'ampleur. Ainsi, 23 075 personnes ont tenté d'accéder à des sites classés comme pédopornographiques entre janvier et juillet 2021. Le filtre du Child Sexual Abuse (CSA) empêche d'avoir accès à ce type de contenu. En janvier, 41 000 tentatives ont été enregistrées. Même si la tendance est à la baisse lors des mois suivants, il y a un regain. C'est ce qu'indique l'Observatoire de la technologie, de l'information et de la communication de l'«Information and Communication Technologies Authority».

Le filtre a permis de bloquer 795 adresses IP liées à des internautes. Mais il est clair que la Toile est un moyen d'accéder à ces types de contenus illégaux, même s'il y a des possibilités de contourner ce filtre. À savoir que les données pour le mois de mai sont indisponibles car les serveurs étaient en maintenance.

Les groupes privés sur les réseaux sociaux et les applications de messageries instantanées existent et partagent ces contenus pédopornographiques.