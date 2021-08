Afrique: CAN 2021 - La Guinée jouera le Sénégal, le Malawi et Zimbabwé (Tirage complet)

Le tirage au sort de la CAN Cameroun 2021 a eu lieu dans la soirée de ce mardi 17 août comme initialement prévu. La Guinée est logée dans la poule B.

Ça y est ! Les 24 pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations savent à quoi s'en tenir lors de la phase finale. Le tirage au sort a bien eu lieu ce mardi à Yaoundé au Cameroun devant la crème du football africain.

La Guinée qui était représentée par le sélectionneur Didier Six, le team manager Aly Touré, le vice-président de la FGF Amadou Diaby et le président de la FGF Mamadou Antonio Souaré, a vu le sort l'opposer à trois pays dont le voisin sénégalais. Le Syli affrontera ensuite le Zimbabwe et le Malawi.

La CAN 2021 se jouera en 2022 en raison de la pandémie du coronavirus qui a occasionné une multitudes d'événements sportifs y compris donc celui-ci. La phase finale se disputera du 9 janvier au 6 février. L'Algérie remettra son titre en jeu et la Guinée tentera d'effacer les mauvais souvenirs de la CAN 2019.

Groupe A : Cameroun, Burkina Faso, Éthiopie, Cap-Vert

Groupe B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi

Groupe C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon

Groupe D : Nigeria, Égypte, Soudan, Guinée-Bissau

Groupe E : Algérie, Sierra Léone, Guinée Équatoriale, Côte d'Ivoire

Groupe F : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie