Afrique: El Hadji Diouf - "Le Sénégal va remporter la CAN 2021'

El Hadji Diouf était présent ce mardi 17 août 2021 au palais des Congrès de Yaoundé lors du tirage au sort des poules de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Selon lui, le Sénégal et l'Algérie sont les favoris.

Questionné sur les potentiels favoris de cette prochaine CAN, l'ancien buteur des Lions de la Teranga n'a pas caché le désir du Sénégal de soulever enfin le trophée qui les fuit depuis un certain moment.

"Le Sénégal va remporter la Coupe d'Afrique. Si on demande aux autres équipes : quel est l'équipe que vous redoutez le plus ? ils vont tous vous répondre le Sénégal. Aujourd'hui, les deux favoris pour la CAN sont le Sénégal et l'Algérie et on l'assume pleinement" a déclaré l'ancien buteur de Liverpool.

Pour rappel, le Sénégal avait terminé deuxième lors de l'édition précédente, en perdant face à l'Algérie 1-0.