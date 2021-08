Afrique: Tirage au sort CAN 2021 - Le Sénégal connaît ses adversaires pour la phase de poules

Le tirage au sort des 4 poules des 24 pays devant prendre part à la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can), prévue au mois de janvier 2022, a eu lieu ce mardi 17 août à Yaoundé, la capitale camerounaise.

Les lions de la Téranga logent dans la poule B où ils seront en explication avec la Guinée, le Zimbabwe et le Malawi pour les qualifications au 1er tour.

La cérémonie s'est déroulée au Palais des Congrès de Yaoundé en présence des plus grandes autorités politiques du pays en présence des délégations officielles des pays qualifiés et plusieurs légendes du football invitées pour l'occasion. Il s'agit notamment de Samuel Eto'o, El Hadji Diouf, Didier Zokora, Roger Milla, entre autres.

Dans son intervention, l'ancien international sénégalais El hadj Ousseynou Diouf a porté aux joueurs d'Aliou Cissé le chapeau de favoris de la Can.

« Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le Sénégal fait partie des favoris de cette Can. L'Algérie et le Sénégal sont les favoris et aucune équipe présente ici n'a envie d'affronter le Sénégal et on l'assume », a-t-il déclaré.

A rappeler que conformément au nouveau règlement de la compétition entré en vigueur lors de l'édition 2019 au Caire, le Cameroun, pays-hôte, et l'Algérie tenante du titre, sont têtes de séries. La Caf s'est ensuite basée sur le dernier classement Fifa pour fixer la composition des 22 autres sélections dans les différents chapeaux. Ainsi, le Sénégal, leader dudit classement depuis plus de 30 mois, est également tête de poule, de même que la Tunisie, le Nigeria et le Maroc, bien classés.

Rappelons par ailleurs, que pour sa première sortie aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l'équipe nationale du Sénégal croisera le Togo, le 1er septembre au Stade Lat-Dior de Thiès. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, va d'ailleurs publier, le 27 août prochain, la liste des joueurs qui prendront part à cette rencontre, ainsi que celle qui l'oppose au Congo le 7 septembre prochain. Salla GUEYE