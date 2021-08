Afrique: CAN 2021 - Le tirage qu'on redoute pour les Éléphants

Les vingt-quatre pays qui prendront part à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations connaîtront les noms de leurs adversaires de la phase de poules aujourd'hui. Les sélectionneurs et dirigeants qui seront au Palais des Congrès de Yaoundé retiennent leur souffle. Personne ne souhaite tomber dans un groupe difficile pour espérer atteindre le deuxième tour.

Avant cette cérémonie, la Confédération africaine de football a dévoilé, il y a quelques jours, les différents chapeaux. Ce qui permet d'avoir une idée des éventuels adversaires. Logés dans le chapeau 2, les Éléphants savent d'ores et déjà qu'ils ne joueront pas contre l'Égypte, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée au premier tour.

Par contre, Serge Aurier et ses coéquipiers ne pourront pas échapper à l'un des gros morceaux du chapeau 1 que sont le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et le Nigeria. Hormis l'Égypte, ce sont les mêmes équipes qui figuraient dans le chapeau 1, avant le tirage au sort de la Can 2019. A l'époque, la Côte d'Ivoire avait hérité du Maroc d'Hervé Renard.

Cette fois-ci, l'équipe à redouter de ce chapeau est incontestablement l'Algérie. Le champion en titre détient en ce moment le record d'invincibilité en Afrique avec 27 matches sans défaite. Dans le chapeau 3, on retrouve le Capo Verde, le Gabon, la Mauritanie, la Sierra Leone, le Zimbabwe et la Guinée-Bissau.

Ici, le Gabon est l'adversaire le plus redoutable. En 2019, la Côte d'Ivoire avait tiré l'Afrique du Sud, l'équipe la plus difficile du 3e chapeau. Enfin, le Malawi, le Soudan, la Guinée équatoriale, les Comores, l'Éthiopie et la Gambie constituent les équipes du chapeau 4. A priori, l'Éthiopie semble être l'équipe à éviter.

Les hommes venus d'Addis-Abeba, on se souvient, avaient battu les Éléphants chez eux à domicile lors des éliminatoires de la Can 2021. En somme, le pire tirage pour les Pachydermes ivoiriens serait de se retrouver dans un groupe avec l'Algérie, le Gabon et l'Éthiopie. Mais dans une telle compétition, toutes les équipes se valent et il faut se méfier de tous les adversaires.