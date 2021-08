Afrique: CAN Cameroun 2021 - Un choc Côte d'Ivoire - Algérie dans le groupe E

Ce mardi 17 aout 2021 a eu lieu à Yaoundé le tirage au sort de la prochaine CAN Cameroun 2021. Et deux grandes nations africaines, que sont la Côte d'Ivoire et l'Algérie, se défieront dans le groupe E.

Les six groupes de la prochaine coupe d'Afrique de football sont désormais connus depuis ce mardi 17 aout 2021. Le groupe E, qui nous offrira un certain Algérie-Côte d'Ivoire, est composé de la Sierra Leone et de la Guinée équatoriale. Un remake de la CAN 2019 où les coéquipiers de Riyad Marhez avaient réussi à battre les Eléphants au tir au but en quarts de finale. Et avec un parcours remarquable des algériens lors des phases éliminatoires, il sera tout de même difficile pour Franck Késsié et sa troupe de venir à bout du détenteur africain du record d'invincibilité. Toutefois ivoiriens et algériens sont sur le papier les équipes les plus fortes de cette poule.

L'Algérie et la Côte d'Ivoire favoris du groupe E ?

Pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations, algériens et ivoiriens feront route ensemble dans le groupe E. Et étant les deux équipes les plus capés de cette poule, ils semblent plus outillés et armées pour se partager les deux premières places. Au regard du parcours algérien lors des phases éliminatoires, il serait difficile de ne pas les placer comme favoris de cette poule. Quant à la Côte d'Ivoire et son armada offensif de qualité, on peut dire que la Guinée Equatoriale et la Sierra Leone auront du lourd en face d'eux.

Rendez-vous à partir du 9 janvier 2022 au Cameroun pour en avoir le cœur net.

Le tirage complet

GROUPE A : Cameroun, Burkina Faso, Éthiopie, Cap-Vert.

GROUPE B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi.

GROUPE C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon.

GROUPE D : Nigeria, Ėgypte, Soudan, Guinée-Bissau.

GROUPE E : Algérie, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire.

GROUPE F : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie.

Notons que ce sont les Camerounais Samuel Eto'o et Gaëlle Eneganamouit, l'Algérien Rabah Madjer, le Ghanéen Asamoah Gyan et l'Ivoirien Didier Drogba qui ont réalisé ce tirage au sort. La compétition se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 sur les stades des villes de Yaoundé, Douala, Garoua, Limbé, Bafoussam.