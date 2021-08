Sénégal: Le ministre Oumar Guèye à Keur Massar - «Le dispositif fonctionne bien et les eaux sont en train d'être évacuées»

En visite dans le département de Keur Massar hier lundi, le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Oumar Guèye, a rassuré les populations sur le fonctionnement normal du dispositif d'évacuation des eaux de pluie.

Le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Oumar Guèye, était en visite dans le département de Keur Massar hier suite aux fortes pluies du week-end. C'était aussi pour constater la fonctionnalité des travaux engagés par l'État dans le cadre du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique (Progep). Ce projet qui, dans sa première phase (2012-2019), couvrait initialement les départements de Pikine, de Guédiawaye et de Keur Massar, a été étendu, suite à l'obtention de deux financements additionnels, à l'agglomération de Saint-Louis et au Pôle urbain de Diamniadio. Le Progep est une des composantes du Plan décennal de lutte contre les inondations (Pdli). À Keur Massar, le Ministre Oumar Guèye a donné des assurances sur le fonctionnement normal du dispositif. « Je rappelle que le travail devrait être fait sur 12 mois, à partir de février de cette année. Nous en sommes donc à six mois. Si nous avons ces résultats aujourd'hui, c'est que nous avons fait des pressions sur les entreprises pour qu'elles travaillent vite et bien. C'est ce système qui nous a permis d'évacuer les eaux de pluie. Mais il en reste encore dans des quartiers comme Unités 9 et 14 que nous avons visités », a-t-il expliqué à la fin de sa visite. Selon M. Guèye, les eaux sont toujours présentes en grande quantité mais sont en train d'être évacuées.

« C'est juste une petite portion de 300 mètres qui reste et avec les travaux en finition, toute la grosse quantité va être évacuée dans des tuyaux qui sont de grande taille avec trois mètres de large et 1,5 mètre de profondeur. Ce qui n'a jamais existé comme système de travaux de canalisation, si ce n'est dans le Progep 1. Le Progep 2 est venu refaire la même chose. Nous tenons à rassurer les populations », a ajouté Oumar Guèye. D'après le ministre des Collectivités territoriales, le dispositif fonctionne bien et l'eau est en train d'être évacuée.

« Personne ne peut dire que dès que la pluie tombe, l'eau va être évacuée immédiatement. Cela n'existe dans aucun pays. Avec le phénomène des changements climatiques, nous avons tous vu ce qui se passe en Allemagne avec 200 morts ; de même qu'en Belgique, en Chine, en Indonésie et ailleurs. C'est le résultat des changements climatiques. Mais le Gouvernement du Sénégal est là présent pour que tous les engagements pris par le Président Macky Sall à Keur Massar soient concrétisés et c'est le cas aujourd'hui », a assuré Oumar Guèye.