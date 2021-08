Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - La mutuelle des agents du patrimoine de l'Etat s'engage pour un vaste projet immobilier

Les agents de la Direction du patrimoine de l'Etat entendent s'approprier le projet un vaste projet immobilier à Yamoussoukro. C'est dans ce cadre que leur Mutuelle, dénommée Mutuelle des agents de la direction du patrimoine de l'Etat (Ma-Depe), forte de plus de 240 membres, a signé, le 10 août 2021, à Abidjan une convention de partenariat avec, « City Foundations Sarl », une société de construction immobilière, basée à Abidjan.

Selon Mme N'guessan Marie, Epse Coné, Présidente de la Ma-Depe, sur la base d'un apport initial variable selon l'option, il est proposé aux souscripteurs, des terrains à usage d'habitation, de 500 à 600 m2, pour un coût de 2,3 millions de FCFA, à 2,6 millions de FCFA, payables en 30 mois. Il s'agit à terme, ajoutera-t-elle, d'offrir le droit à la propriété aux familles des agents et autres adhérents. « Cette convention vise à encourager et à sécuriser des terrains pour les fonctionnaires et les contractuels, en vue de la construction d'un toit ou d'une maison pour eux-mêmes et leurs familles », a rassuré Mme N'Guessan. Avant d'indiquer que dans la vie professionnelle s'acheter un terrain pour la construction d'une maison s'avère être un projet important.

Cette signature a eu lieu, en présence de Me Ouattara Sié, Commissaire de justice, près le tribunal de 1ère instance Plateau. Le Commissaire de justice a indiqué qu'il a fallu faire un compulsoire, qui est un procès-verbal de droits fonciers entre un acheteur et un propriétaire. « Ce compulsoire, a-t-il expliqué, permettra d'intégrer l'identité de l'acquéreur dans un guide villageois qui sera acheminé au ministère de la construction ». Ce qui permettra d'engager, in fine, la procédure pour l'établissement de l'arrêté de construction définitive (ACD).

M. Adou Landry Directeur de la « City Foundations Sarl », s'est voulu rassurant, quant à l'aboutissement effectif et quantifiable de ce projet pour la cité du Bélier. « Nos documents dûment signés avec nos propriétaires terriens sont notariés et actés par des commissaires de justice. Au terme des échéances, les souscripteurs percevront leurs arrêtés de concession définitive (ACD) », a-t-il insisté.