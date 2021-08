Cote d'Ivoire: Plaidoyer, mobilisation de ressources et communication - Des formateurs renforcent leurs capacités

La direction de la protection des jeunes du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a organisé, ce mardi 17 août 2021, à l'Aibef à Treichville, un atelier de formation des formateurs en plaidoyer, mobilisation des ressources et communication.

Organisé avec l'appui de l'Unicef, cet atelier est destiné au renforcement des capacités de 34 formateurs, à savoir 13 directeurs départementaux et 21 U-reporters de plus de 19 ans pour la formation et le suivi en plaidoyer, communication et mobilisation de ressources. L'objectif à terme est de former 500 adolescents et jeunes à Soubré, Odienné, Man, Korhogo, Ferkessédougou, Boundiali, Bondoukou, San Pedro et le district d'Abidjan.

Massandjé Chérif, Conseiller technique, représentant le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a expliqué que les jeunes sont au cœur du développement social, donc des acteurs sociaux importants. « Les gouvernants et les acteurs clés de développement des différents segments de la société devraient impérativement unir leurs efforts et soutenir ensemble les initiatives d'action citoyenne de la jeunesse », a-t-elle conseillé.

Selon elle, le Président de la République, Alassane Ouattara, a placé la jeunesse au cœur de sa politique de développement et est engagé à améliorer les appuis en faveur de cette cible spécifique à travers plusieurs chantiers. « La responsabilité qui est la vôtre en tant que formateurs des formateurs est grande. Je vous engage donc à vous approprier le contenu des différents travaux afin de faciliter l'implantation du projet dans vos localités respectives, pour le bien-être et le mieux-être de nos jeunes. C'est aussi à cette condition que l'émergence de l'Ivoirien nouveau tant espéré pourra devenir une réalité », a conclu Massandjé Chérif.

Pour Okobé Arsène, directeur de la promotion de la jeunesse, cette formation vise à permettre aux jeunes d'avoir un leadership affirmé au sein de leurs communautés respectives. « C'est la formation des formateurs. Ceux qui sont formés aujourd'hui seront chargés de former les adolescents et les jeunes dans leurs différentes localités. Et ce sont ceux-là qui auront l'initiative de mener des plaidoiries à l'endroit des autorités administratives, politiques de leurs régions », a précisé Okobé Arsène.

Faida Nsensele, chef de programme Adolescents et jeunes à l'Unicef, a indiqué que la Côte d'Ivoire a pris de nombreuses initiatives pour la protection des adolescents, mais des efforts restent à faire. « C'est pourquoi il est nécessaire de renforcer les capacités de ces adolescents et jeunes afin qu'ils soient des acteurs qui portent haut le flambeau de la promotion de leurs droits au niveau national et international », a-t-elle expliqué.

A noter que cet atelier de formation prendra fin le vendredi 20 août 2021.