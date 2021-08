Afrique: CAN 2022 - La Côte d'Ivoire affrontera l'Algérie, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale

La Côte d'Ivoire sera opposée dans le groupe E à l'Algérie, la Sierra Leone et la Guinée-équatoriale lors de la Coupe d'Afrique des nations (Can 2022) qui se déroulera au Cameroun. Le tirage au sort s'est tenu, ce mardi 17 août, au Palais des congrès de Yaoundé.

Dans le groupe A, le pays organisateur sera face au Burkina Faso, l'Ethiopie et le Cabo Verde. Pour obtenir l'une des places qualificatives dans le groupe B, les vice-champions sénégalais auront à affronter la Zimbabwe, la Guinée et le Malawi.

Quant au Maroc et Ghana - les deux têtes fortes du groupe C - ils seront opposés aux Comores et au Gabon, quand le Nigeria, l'Egypte, le Soudan et la Guinée-Bissau s'affronteront dans le groupe D. Pour sortir du groupe F, la Mauritanie et la Gambie devront affronter la Tunisie et le Mali.

Dans son intervention, le président de la Caf, Patrice Motsepe, a dit sa confiance dans le succès que rencontrera cette grande messe du football africain. Il a donc salué la bonne collaboration avec les autorités camerounaises.

Patrice Motsepe a aussi salué le progrès constant et significatif du football dans l'ensemble des pays du continent africain. Le président de la Caf a profité de la tribune pour inviter le secteur privé à continuer d'investir dans le football en Afrique.

Pour sa part, Didier Drogba qui a participé au tirage au sort aux côtés de plusieurs stars du football africain, a indiqué que le groupe de la Côte d'Ivoire est équilibré, tout en soulignant sa conviction que les Eléphants gardent toutes leurs chances de revenir au sommet du football africain à l'issue de cette édition de la Can.