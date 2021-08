Cote d'Ivoire: Sécurité routière / Lancement des travaux d'une nouvelle fourrière - Amadou Koné renforce le dispositif de lutte contre l'incivisme sur les routes ivoiriennes

Dernère publication 18/08/2021 à 01:46 min

Le vendredi 13 août à Allokoi (Pk sur l'autoroute du Nord), le ministre des Transports, Amadou Koné a procédé au lancement des travaux de construction de la fourrière administrative du District d'Abidjan dans le cadre de la Stratégie nationale de la sécurité routière, renforçant ainsi le dispositif de lutte contre l'incivisme sur les routes ivoiriennes.

Lors de la pose de la première pierre de la nouvelle fourrière administrative qui sera livré dans 18 mois, le ministre des Transports a rappelé l'une des grosses difficultés pour son département ministériel en matière de gestion des infractions au Code de la route, à savoir, l'absence d'une véritable fourrière : « L'une des grosses difficultés rencontrées dans le règlement de la circulation routière dans la ville d'Abidjan et dans la lutte contre l'incivisme sur nos routes, c'est que nous n'avons pas encore de véritable fourrière. Nous avons mené un certain nombre d'opérations, mais très vite on a constaté qu'il y avait des difficultés, parce que quand la police et la gendarmerie arrêtent des gens, ils ne savent plus où déposer les voitures. C'était un gros handicap. Dans le cadre des négociations que nous avons eues avec Quipux, nous avons souhaité que dans le cadre du Système de transport intelligent qui est mis en œuvre, nous puissions intégrer la construction de cette fourrière, dont les travaux sont prévus pour durer 18 mois, d'un coût d'un peu plus de 3 milliards de FCFA. Je souhaiterais que nous la réalisions un peu plus vite, de sorte que d'ici la fin de l'année prochaine, cette fourrière soit disponible ».

Excès de vitesse, mauvais stationnement, défaut de documents : des infractions passibles de fourrière

Ibrahima Koné, directeur général de Quipux-Afrique, l'entreprise en charge de la gestion de la nouvelle fourrière administrative du ministère des Transport, dénommé CGI Park est revenu sur les infractions passibles de fourrière pour les véhicules qui ne respectent pas le Code de la route : « Dans un premier temps, il s'agira de gérer tout ce qui est excès de vitesse, mauvais stationnement et défaut de document. C'est une innovation du Système de transport intelligent qui est déployé en Côte d'Ivoire, pour que nous arrivions à gérer de façon automatisée le défaut de documents. Si vous circulez à partir du 7 septembre 2021 sans visite technique, vous recevrez une notification pour vous indiquer que vous êtes en infraction, grâce à la vidéo-verbalisation, dont la phase-test s'est avérée concluante ».

Il convient d'indiquer que le site devant accueillir la nouvelle fourrière, d'une capacité de 4. 000 véhicules en rotation, longe l'autoroute du Nord, dans le sens Abidjan-Attinguié, au Pk 22. Il sera bâti sur une superficie de 5 hectares et comprendra, entre autres, un poste d'entrée et de sortie des véhicules et des usagers, une administration, un poste de contrôle des opérations et un PC radio de la Police spéciale de la sécurité routière. En outre, d'autres sites, appelés sites tampons disséminés au niveau du grand Abidjan vont donc amener la superficie à 10 hectares.