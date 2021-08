Afrique: Tirage au sort CAN 2021 - Le grand soir

La cérémonie de ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé annonce une scénographie spectaculaire haute en sons et lumières.

Le Cameroun, au-delà du football. La cérémonie du tirage au sort de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 s'annonce grandiose et spectaculaire. Les derniers réglages de ces deux derniers jours au Palais des Congrès de Yaoundé, théâtre de l'événement, l'atteste merveilleusement. Dès le hall de l'édifice, on remarque un énorme ballon de foot, des ornements végétaux sur les lustres ainsi que la façade principale parée de bambou.

La salle de 1500 places a subi un sublime relooking. La scène principale offre un écran géant en arrière-plan et six écrans formant trois paires d'arcs lumineux. A ce dispositif s'ajoutent deux autres écrans géants à la gauche et à la droite du podium ainsi que des engins pyrotechniques. Au centre de la grande salle, on retrouve quatre rangées de six tables. C'est ici que seront installés les représentants des 24 pays qualifiés.

De cette position, ils assisteront au cérémonial du tirage au sort proprement dit. Le hasard des boules constitue le quatrième des cinq tableaux de la cérémonie qui va exactement durer 90 minutes, comme une véritable partie de football. Les autres tableaux étant la bienvenue, l'Afrique, le voyage au Cameroun et la clôture. Le liant entre ces différentes séquences sera effectué par la journaliste nigériane Mimi Fawaz et le présentateur camerounais Léonard Chatelain.

Sous le très haut patronage du président de la République, l'événement auquel 650 convives sont attendus, est placé sous le signe de l'excellence et de la magnificence. Pour marquer les esprits, le COCAN 20-21 et Leap Creative Studio, l'event manager de la cérémonie, ont minutieusement soigné tous les détails du spectacle qui sera mis à la disposition du monde entier par la Crtv.

Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports et de l'Education physique, par ailleurs, président du COCAN 20-21 y a veillé personnellement ces derniers jours à travers descentes sur le terrain et des réunions de coordination. La scène de ce soir sera un grand moment de mise en évidence des trésors artistiques des quatre grandes aires culturelles du Cameroun. Le côté show sera entretenu par le chanteur-arrangeur Salatiel à travers son titre « Ça se passe ici ». Sans oublier le groupe African Smile, l'auteur de l'hymne de la compétition.

Depuis hier, le président de la Confédération africaine de football (Caf), Patrice Motsepe est au Cameroun. Il doit en principe donner un point de presse mercredi prochain à Yaoundé. Comme lui, plusieurs anciennes gloires du football africain ont débarqué dans la capitale camerounaise.

C'est le cas du Ghanéen Gyan Asamoah, du Sénégalais El-Hadji Diouf ou encore des Ivoiriens Siaka Tiene et Didier Zokora. Elles viendront se joindre aux anciens Lions indomptables invités. Le trophée de la Coupe d'Afrique des nations fera son entrée ce soir entre les mains de la légende du football africain, Roger Milla. Les autres surprises de la cérémonie sont à découvrir ce soir à 19h précises.