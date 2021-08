Cameroun: Affrontements intertribaux à Logone Birni - Le gouverneur sur le terrain

Outre un don du couple présidentiel aux familles des victimes, Midjiyawa Bakari est allé renouer le dialogue entre les communautés.

50 millions F. C'est le montant de l'enveloppe que le président de la République vient d'envoyer aux personnes affligées par les affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière dans l'arrondissement de Logone-Birni, département du Logone-et-Chari. Il s'est agit d'une querelle entre un éleveur Arabe Choa et un cultivateur Mouzgoum.

Une confrontation qui a vite dégénéré en une bataille rangée entre les deux communautés. On a malheureusement déploré de nombreux morts d'hommes et des blessés graves. Une situation qui a amené le président de la République à dépêcher le gouverneur de l'Extrême-Nord au chevet des victimes. En porte-parole du chef de l'Etat il s'est rendu dimanche dernier à Logone-Birni pour adresser la compassion du couple présidentiel aux familles victimes de ces affrontements. Dans ses bagages, une grande quantité de denrées alimentaires remises aux centaines de personnes déplacées.

L'esplanade de la chefferie de Logone-Birni a servi de théâtre de distribution de ces appuis. Chaque famille ayant perdu un membre au cours de ces affrontements a reçu une enveloppe de 500 000 F pour faire le deuil. Aux blessés graves, on a remis une enveloppe de 100 000 F par individu. Avant de mettre le cap sur Logone-Birni, le gouverneur se sera d'abord rendu au chevet des blessés internés à l'hôpital régional annexe de Kousseri où une trentaine de victimes de divers traumatismes sont encore sous soins intensifs. De même, à Logone-Birni, Midjiyawa Bakari est allé réconforter la vingtaine de blessés internés à l'hôpital de district de la place.

Face à ce drame, le gouverneur a mis sur pied une commission chargée de renouer les fils en vue d'un dialogue permanent entre les Arabes Choas et les Mouzgoums. Une commission au sein de laquelle on retrouve les leaders des deux communautés, à l'instar du Pr Math Mazra de la communauté Mouzgoum, et le député Kamsouloum Abba Kabir qui est arabe choa.

Question d'unir les cœurs de ces communautés afin qu'elles vivent dans la paix, la sécurité et la tranquillité. Pour la circonstance, le gouverneur s'est fait accompagner par des dignitaires traditionnels qui ont une aura forte au sein des communautés. Cette palabre à l'africaine a eu lieu le 14 août à Kousseri. Plus d'une dizaine de chefs traditionnels ont pris la parole pour implorer le Très haut afin qu'il restaure une paix définitive non seulement au sein des communautés qui s'affrontent, mais aussi dans la région de l'Extrême-Nord et dans le Cameroun entier.

« Nous n'avons qu'un seul ennemi à combattre : c'est Boko Haram. Unissons nos forces pour l'achever complètement », a recommandé le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord. Le député Kamsouloum Abba Kabir et le Pr Math Mazra ont, au terme de cette palabre lu un communiqué conjointement rédigé dans lequel ils s'engagent à semer les grains du vivre ensemble au sein des communautés Arabes Choas et Mouzgoums.