Madagascar: Relance effective - Le secteur privé harcèle le gouvernement

S'il existe quelques notes de satisfaction, les entreprises dans leur grande majorité continuent de souffrir des effets nocifs de la propagation du coronavirus. Le moment est venu de se ressaisir.

D'abord des statistiques sans équivoque d'une étude récente. En guise de préparation psychologique. 80% des entreprises « auditionnées » ont constaté une dégradation inquiétante du climat des affaires depuis le début de la crise sanitaire jusqu'à aujourd'hui. 50% d'entre elles se disent optimistes sur l'avenir à court terme, encore marqué par le confinement partiel du début de l'année. 60% n'ont pas l'intention d'investir pour cette année. Les activités et les revenus du secteur privé ont régressé de -44% par rapport à 2019, allant jusqu'à -90% dans l'industrie des voyages. Le tourisme à lui seul a perdu 800 millions d'euros en douze mois. Les activités, avec une reprise précaire apparente par la venue des vacanciers nationaux, n'y tournent qu'entre 12 et 20%. Un état de fait qui menace et fragilise trois cent mille emplois directs. En termes de proportionnalité, Madagascar est le pays ayant enregistré la plus forte baisse du nombre des touristes étrangers, -93%. Et la haute saison touristique tombe déjà à l'eau tant le variant Delta plane sur les trafics aériens.

S'y ajoute une trésorerie au creux de la vague à cause de la baisse des recettes. Conjuguée au paiement des dettes des fournisseurs, au remboursement des crédits contractés pour exister, à l'accumulation des impôts et taxes, et le fardeau financier des charges obligatoires, cela aboutit à une situation intenable.

Ensuite des lamentations

Dans ces conditions qualifiées de « dramatiques » par les concernés, les secteurs privés d'aides financières et de subventions de la part de l'État, au contraire des autres pays, comme le Kenya qui a consacré des millions de dollars pour ranimer le tourisme, ont émis des suggestions présentées sous forme d'exigence. Ils estiment d'une urgence capitale « la tenue d'un dialogue public-privé, DPP, constructif avec l'État, le paiement des arriérés des entreprises comme celles du bâtiment et travaux publics, BTP qui ont un encours de 60 milliards d'ariary auprès du Fonds routier, la mise en place d'une stratégie claire de sortie de crise, l'ébauche d'un calendrier réaliste et courageux de réouverture des frontières aériennes, la projection ambitieuse du programme de vaccination, le soutien financier concret et tangible du secteur privé ». Ils ont résumé le tout dans une lettre ouverte adressée au président de la République Andry Rajoelina.

Il est vrai que les différents plans échafaudés-mitigation-Marshall- relance multisectorielle- n'ont pas répondu aux attentes des opérateurs économiques. Très envieux de ce qu'il se passe en France où tous les sinistrés du coronavirus ont été indemnisés. D'Air France aux gérants d'un estaminet du coin, en passant par les tenanciers des bars, les propriétaires des restaurateurs et des hôtels. Et il reste aussi à prouver l'efficacité du DPP institutionnalisé en 2015. À titre d'exemple, rares étaient les propositions du secteur privé retenues par le gouvernement dans les projets de loi de finances initiale. Alors que ses représentants ont, un moment, participé aux Travaux de commission à l'Assemblée nationale. L'éventuel DPP ferait-il exception à la règle? La réponse relève d'une simple question de bon sens, de part et d'autre, des parties prenantes.