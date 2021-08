Madagascar: Habitat - Les nouvelles villes et logements sociaux en priorité

La mise en œuvre du projet présidentiel Tana Masoandro, la construction de cinquante mille logements sont les priorités du nouveau Secrétaire d'Etat en charge des Nouvelles villes et de l'habitat.

Gérard Andriamanohisoa, le Secrétaire d'État en charge des Nouvelles villes et de l'habitat amorce le cœur du projet présidentiel Tana Masoandro. « Les travaux de construction des cités ministérieles à Imerintsiatosika doivent commencer avant la fin de cette année. Nous allons démarrer, dans la foulée, la construction des cinquante mille logements», déclare-t-il. C'était à Ambohitsorohitra, hier, dans le cadre de la passation de service entre lui et son prédécesseur, Angelo Zasy, vice-ministre des Nouvelles villes et de l'habitat.

Gérard Andriamanohisoa a accepté le démarrage de ces projets phares de l'Initiative pour l'émergence de Madagascar (IEM), dans les meilleurs délais, lors du premier conseil des ministres, qui s'est tenu à Iavoloha, dimanche, après la nomination des nouveaux membres du gouvernement. Les ministères et la primature seront implantés sur une superficie de quatre cent hectares, appartenant à l'Etat. « Si des terrains privés seront touchés par le projet, leurs propriétaires seront indemnisés.», ajoute cet ancien Conseiller spécial du Président de la République en charge du développement urbain, des infrastructures et Tana Masoandro.

Loger des ménages

Expert en développement urbain et en aménagement du territoire, Gérard Andriamanohisoa soutient l'importance de la mise en œuvre du projet Tana Masoandro.

« On ne peut pas maîtriser la croissance urbaine. Selon les dernières estimations, 33% de la population vivent en milieu urbain. L'extension de la ville est donc, inévitable. Il n'y a plus de surface constructible dans la capitale. Nous avons déjà investi des millions de dollars dans les bas quartiers, mais cela n'a pas apporté les changements escomptés. La création d'une nouvelle ville est, ainsi, fondamentale. La ville s'étouffe», a-t-il dit.

Concernant les cinquante mille logements, ils seront construits dans les grandes villes et dans les districts. Les ménages précaires vont pouvoir en bénéficier. « 60% des logements seront des logements sociaux, 30% seront des logements économiques et les 10% seront des immeubles. », précise-t-il et ajoute « notre objectif n'est pas de construire des bâtiments, mais de loger des ménages ». L'État travaillera avec le secteur privé dans la construction de ces logements. La réalisation de la Nouvelle ville nécessiterait jusqu'à 8 milliards de dollars. L'Etat fait des clins d'œil aux investisseurs pour la mise en œuvre de ce grand projet.