Algérie: Foot/ CAN-2021 - « Nous devons être prêts et vigilants »

Alger — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, a estimé que l'Algérie et la Côte d'Ivoire, seront les favoris du groupe E, à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 au Cameroun (9 janvier - 6 février 2022), tour en refusant de sous-estimer la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, les deux autres pensionnaires de cette poule.

« C'est un groupe avec évidemment un grand d'Afrique, à savoir la Côte d'Ivoire. C'est une équipe très forte et qui n'est plus à présenter. On les a affrontés en quart de finale de la CAN 2019 et tout le monde a vu le match. Certes, l'Algérie et Côte d'Ivoire sont les favoris de ce groupe, devant la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Mais, il faut savoir qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Il y'a toujours une surprise.

L'équipe nationale, entamera la défense de son titre, décroché en 2019 en Egypte, en affrontant la Sierra Leone, le mardi 11 janvier à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, respectivement les dimanche 16 janvier (20h00) et jeudi 20 janvier (17h00), toujours au stade de Japoma à Douala.

« Dans les compétitions de très haut niveau, il est toujours très difficile d'enchaîner les titres. On a tous vu ce qui est arrivé à la France, championne du monde en titre, à l'Euro 2020 où elle a été éliminée en huitièmes de finale. Idem pour l'Allemagne qui a remporté la Coupe du monde 2014 avant de se faire sortir dès le premier tour du mondial 2018 en Russie. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour espérer être à la hauteur de notre statut et continuer à apporter de la joie au peuple algérien », a-t-il ajouté.

D'ici là, Belmadi préfère se concentrer sur les deux premières sorties des « Verts », au 2e tour des éliminatoire (Gr.A) de la Coupe du monde 2022, dont le coup d'envoi sera donné en septembre prochain, avec deux matchs au programme : jeudi 2 septembre face à Djibouti à Blida, et mardi 7 septembre devant le Burkina Faso à Marrakech (Maroc).