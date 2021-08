Algérie: Transition énergétique - Benattou effectue une visite de travail au siège de l'APRUE

Alger — Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Ziane Benattou, a effectué mardi une visite de travail et d'inspection au niveau de l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) au cours de laquelle il a insisté sur la nécessité de l'économie d'énergie considérées comme "un second gisement" pour le pays.

Selon un communiqué du ministère, M. Benattou a rappelé lors de cette visite que la transition énergétique constitue un des engagements du président de République et "une activité transversale et qui concerne l'ensemble des secteurs économiques".

Présentant aux cadres de l'agence les actions lancées et réalisées qui s'inscrivent dans le cadre de la feuille de route sectorielle pour la mise en oeuvre du plan d'actions du gouvernement, le ministre a rappelé à cette occasion "la nécessité des volets efficacité énergétique et économies d'énergie pouvant être considérées comme un second gisement d'énergie pour l'Algérie", a précisé la même source.

Le ministre a évoqué aussi la mission de l'APRUE pour la concrétisation à grande échelle du programme d'efficacité énergétique et de privilégier les secteurs qui représentent un enjeu pour l'efficacité énergétique, en appelant à l'accélération de l'élaboration de la loi sur la transition énergétique qui doit s'appuyer sur le renforcement de la communication à différents niveaux pour faire adhérer les citoyens à la transition énergétique dans laquelle l'Algérie est pleinement engagée.