Congo-Brazzaville: Vie associative - La JLC compte travailler davantage avec les institutions publiques et privées

L'activiste, Splendide Lendongo, élue le week-end dernier par ses pairs à la tête de l'exécutif de la plate-forme Jeunes leaders du Congo (JLC), décide de renforcer le partenariat de l'organisation associative avec les institutions publiques et privées.

Première femme à présider cette institution associative, la nouvelle élue compte aussi travailler pour la visibilité nationale et internationale de la plate-forme JLC. Ainsi donc, des séances de recyclages et des stages sont envisagés pour les membres de cette plateforme, notamment la formation aux notions fondamentales du leadership, au management et aux métiers de communication digitale, pour l'obtention de permis de conduire.

« Il est question d'un mandat de deux années à compter du 14 août 2021. C'est une grande première dans l'histoire de la plateforme Jeunes leaders du Congo (JLC), depuis sa création, d'avoir une femme à la tête de l'exécutif, avec dix-neuf voix contre cinq comme secrétaire exécutive nationale », indique Splendide Lendongo.

Durant les deux prochaines années, la JLC installera au moins deux fédérations sur l'ensemble du territoire national, créera plus de synergie avec les autres institutions associatives et va mener plusieurs actions liées au plaidoyer ainsi qu'au leadership juvénile.

Par ailleurs, selon une source d'informations, le rapport moral du bureau sortant a révélé que l'inactivité de celui-ci était due à une crise de leadership et de management persistante, qui a duré pendant plus d'une année et qui s'est montrée comme un très grand frein au développement de la plateforme Jeunes leaders du Congo.

Signalons qu'au niveau national, la JLC est l'une des plateformes associatives la plus représentative car elle regroupe plus d'une trentaine d'organisations en son sein.