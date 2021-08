Congo-Brazzaville: CSLC - Raymond Obambé promu haut conseiller

L'intéressé a prêté serment le 17 août, à Brazzaville, devant les hauts magistrats de la chambre pénale de la Cour suprême conduite par son président, Jean Ngalébayi.

« Je m'engage à remplir loyalement mes fonctions, à les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois et règlements de la République et à garder le secret des délibérations », a déclaré Raymond Obambé.

Aussitôt après, Jean Ngalébayi a donné la parole à l'avocat général pour ses réquisitions, lesquelles ont reprécisé les missions du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC). Parmi elles, garantir aux citoyens le libre accès à l'information et à la communication, suivre les médias et assurer leur protection contre les menaces ainsi que les entraves dans l'exercice de leur fonction.

Au sortir de cette audience solennelle, le nouveau promu a juré de se mettre résolument au travail pour satisfaire les Congolais car, a-t-il signifié, il s'agit là des questions de communication importantes qui peuvent emmener le pays à la dérive.

« Si ce travail n'est pas fait dans l'impartialité, cela peut entraîner des entraves graves au fonctionnement de la nation. Donc, nous estimons que ce sont des missions tellement importantes qu'il faut prendre au sérieux et se mettre réellement au travail. Et nous pensons que nous le ferons avec les autres qui sont déjà là. Nous allons nous engouffrer dans la brèche qui vient d'être ouverte pour ce travail qui nous est demandé et par le peuple et par le gouvernement », a-t-il conclu.

Rappelons que Raymond Obambé a été nommé par décret présidentiel du 6 juillet 2021. Il remplace à ce poste Jean-Pascal Mongo Slim, décédé le 28 août 2020, à Brazzaville, à l'âge de 74 ans.