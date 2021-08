Congo-Brazzaville: Sameb - Le public édifié sur les métiers du bois

Le Salon des métiers du bois (Sameb) a initié le 17 aout à Brazzaville, une journée portes ouvertes visant à échanger, promouvoir et susciter des vocations autour des différents métiers de la filière bois.

La journée portes ouvertes des métiers du bois a permis au public de mieux appréhender quelques contours du travail des artisans sur le terrain. Selon le directeur général de l'Agence nationale de l'artisanat (ANA), Serge Gaston Mondele Mbouma, l'initiative de cette journée portes ouvertes est de valoriser les métiers du bois car ils contribuent pleinement au développement économique du pays et sont un gisement d'emploi. « L'idée ici c'est de permettre un libre échange entre les professionnels de ce domaine et les participants dans le but de susciter beaucoup d'intérêt en terme de potentialité pour les uns et les autres », a-t-il déclaré.

Plusieurs temps forts ont marqué le déroulement de cette journée. Pour commencer, maître Jean-Pierre Jeampy Ndongui a fait un exposé sur les métiers du bois et leurs intrants. A en croire ses propos, le bois renferme plusieurs emplois tels la menuiserie, la charpente, l'huisserie, la sculpture, la vannerie, la tapisserie d'ameublement...

Par la suite, Bréchie Ntadi se dit fière d'exercer le métier d'artisane qui constitue aujourd'hui son gagne-pain. Expérimentée dans la bijouterie en bois, pagnes, écorces et graines d'arbres, c'est avec une petite somme qu'elle s'est lancée dans ce business. Sans le soutien de ses proches, mais avec beaucoup de détermination, de créativité, de concentration, de patience et de foi en ce qu'elle fait, Bréchie Ntadi a réussi à se démarquer. Grâce à des formations à l'étranger soutenues par l'Etat congolais qu'elle a bénéficiées, la jeune femme a considérablement évolué dans son métier. Et, à ce jour, elle a déjà représenté le Congo dans de nombreux festivals.

« L'artisanat n'est pas un métier banal. Merci au Sameb qui nous accompagne dans cet élan de valorisation des métiers de la filière bois. Au public, j'appelle à des visitations massives de nos stands. Vous ne serez pas déçus, les prix des articles sont abordables et peut-être que vous vous nourrirez des passions pour lesquelles nous sommes disposés à vous aider à les concrétiser », a-t-elle souhaité.

Intervenant à son tour, Joséphine Madiela a exhorté l'assistance à valoriser davantage le raphia issu du terroir congolais. L'essentiel de son travail gravite autour de ce tissu traditionnel qu'elle brode pour enfin confectionner des vêtements, sacs, chapeaux, tableaux décoratifs, etc. « Le raphia est une richesse. Quand je l'ai compris, j'ai arrêté de tout attendre de l'Etat. Grâce à mon métier d'artisane et à l'entrepreneuriat, je gagne ma vie. Que les jeunes le comprennent et se forment. D'autant plus que l'artisanat est très vaste et offre plusieurs opportunités », a-t-elle déclaré. Elle a simplement déploré le désintéressement de la jeunesse dans la filière raphia.

Après la séance de présentation de leurs métiers, Bréchie Ntadi et Joséphine Madiela ont procédé à la démonstration de la fabrication d'un échantillon de quelques uns de leurs articles avec la participation du public. « C'est un immense plaisir d'avoir participer à cette journée portes ouvertes qui m'a permis d'en savoir un peu plus sur les métiers du bois et sur l'expérience des artisans. Cela suscite des envies face à ces métiers qui sont une richesse économique », a déclaré Nazarel Eteka, l'un des participants. A cet effet, il a invité les jeunes à s'y intéresser, voire se lancer car ce sont là les métiers qui assurent l'autonomie financière.