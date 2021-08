Congo-Brazzaville: Covid-19 - Des agents de la Fonction publique vaccinés

Le ministre d'Etat, chargé de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, a lancé officiellement, le 17 août, la campagne de vaccination des agents et cadres de son département.

La campagne va durer plus de cinq jours pour administrer une dose unique au plus grand nombre de personnes. L'objectif est de contribuer à l'atteinte de l'immunité collective préconisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'ici à la fin de l'année avec un taux de 30% .

A la date du 11 août, a expliqué le directeur du Programme élargi de vaccination (PEV), Alexis Mourou Moyoka, 122 788 personnes ont été vaccinées, soit 2,12% de la population congolaise.

Le taux de la vaccination est encore faible, a-t-il indiqué, ajoutant que la principale cause est le manque d'adhésion de la population. A cet effet, Alexis Mourou Moyoka a annoncé la réception prochaine d'un lot important du vaccin.

Selon lui, le coronavirus menace la population âgée de plus de 15 ans qui représente plus de 60% de la population congolaise. Le vaccin administré à cette population permettra d'atteindre l'immunité collective de 60%. « Le Congo a enregistré, à la date du 11 août, plus de 13 000 cas confirmés parmi lesquels 179 décès. Le pays s'est engagé dans la voie de la vaccination avec le lancement officiel de la vaccination, le 25 mars dernier. Il a reçu 508 000 doses de vaccins dont 270 000 ont été administrées à la population, soit 53,14% », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le directeur du PEV a rappelé l'importance de la vaccination avant d'indiquer que selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2019, le vaccin permet d'éviter chaque année plus de trois millions de décès. A cet effet, la vaccination se présente comme le seul espoir pour l'humanité pour vaincre les menaces. Depuis la déclaration de la pandémie du coronavirus, a-t-il poursuivi, le monde a enregistré plus de deux cents millions de cas confirmés parmi lesquels plus de quatre millions de décès.

Le ministre Firmin Ayessa a renchéri dans son allocution que le vaccin reste l'arme la plus efficace contre la pandémie du coronavirus. L'instruction a été donnée au gouvernement de mobiliser les administrations du secteur public et privé à se faire vacciner. Toutefois, a-t-il rappelé, le monde n'a pas d'autres choix car les mesures barrières ne sont pas suffisantes. L'idéal serait que tout le personnel de la Fonction publique puisse adhérer à la dynamique au lieu de manifester un refus.