Congo-Brazzaville: Lutte contre le changement climatique - Le PAM appuie le ministère de l'Environnement

L'annonce a été faite par la nouvelle représentante du Programme alimentaire mondial (PAM) en République du Congo, Anne Claire Mouillez, à l'issue de l'échange qu'elle a eu avec la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault.

La directrice pays du PAM au Congo est allée non seulement présenter ses civilités à la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, mais aussi faire le point de tout ce qui lie son organisme à ce ministère. En effet, la lutte contre le changement climatique et la restauration des écosystèmes sont les préalables fixés par cet organisme onusien pour promouvoir et garantir une sécurité alimentaire et nutritionnelle au Congo, conformément au deuxième objectif de développement durable à l'horizon 2030 « Faim zéro ». Malheureusement, ces activités, parfois gérées de façon non durable, conduisent aux effets liés aux changements climatiques ainsi qu'à la dégradation des écosystèmes. C'est en vue de faire face à ces conséquences néfastes que l'organisme onusien compte apporter un appui multiforme au ministère de l'Environnement, du développement durable, et du Bassin du Congo.

« Nous sortons d'une réunion où nous avions fait le point sur toutes les collaborations que nous avions entre son ministère et notre organisation. Le PAM a beaucoup d'intérêts sur des questions de changement climatique, puisque nous sommes très sensibles à des impacts que cela a sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et de toute la gestion des catastrophes qui peuvent en découler », a déclaré la nouvelle représente du PAM à sa sortie d'audience.

Elle a ajouté qu'ici au Congo, sur des questions similaires, le PAM est intervenu ces dernières années sur des inondations. En ce moment, il fait de la surveillance sur ce qui peut se passer cette saison, a-t-elle souligné. « Donc nous avons remis à plat des différents dossiers qui nous lient et une bonne base pour une très bonne collaboration entre notre institution et les différents partenaires », a conclu la nouvelle directrice pays.

La nouvelle représentante du PAM a souligné également que son organisme accompagne les actions du gouvernement. A titre d'exemple dans le cadre du Fonds d'adaptation, il est en train de préparer, avec le ministère de l'Environnement, l'organisation des consultations nationales.