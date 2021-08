Angola: L'AIPEX et sa congénère de Singapour signent un mémorandum d'entente

Luanda — L'Agence d'investissement privé et de promotion des exportations (AIPEX) et Singapore Cooperation Enterprise (SCE) ont signé, ce mardi, un mémorandum d'entente, dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Angola et Singapour.

Les signataires du mémorandum, qui a eu lieu en format virtuel, étaient le président du conseil d'administration de l'AIPEX, António Henriques da Silva, et le directeur exécutif de SCE, Kong Wy Mun.

Au cours de la cérémonie, le PDG de l'AIPEX a annoncé le programme de privatisation en cours en Angola, en particulier de certains actifs de l'État dans les secteurs de l'économie, tels que la banque, l'assurance, l'industrie, le commerce et les télécommunications.

Il a réaffirmé l'engagement de l'AIPEX à tout faire pour mettre en œuvre le protocole afin de matérialiser les objectifs assumés par les parties.

António Henriques da Silva a indiqué que le mémorandum d'entente faisait partie des actions concrètes que l'exécutif angolais menait pour diversifier l'économie et encourager la production nationale, ainsi que pour augmenter les exportations et réduire les importations.

« L'objectif est de transformer l'économie, par la diversification de sa base productive, sur la base d'un modèle de croissance mené par le secteur privé », a-t-il expliqué.

Selon le PDG de l'AIPEX, les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des infrastructures, des transports et du tourisme sont inclus dans les priorités du protocole.

L'AIPEX espère que l'investissement, le savoir-faire et l'expérience de Singapour contribueront de manière significative au processus de diversification de l'économie angolaise, a-t-il ajouté.

Pour mener à bien les actions prévues entre les deux institutions, a révélé António Henriques da Silva, un forum d'affaires Angola/Singapour devrait se tenir à court terme.

« Le partenariat avec SCE permettra à l'AIPEX de trouver des moyens plus rapides d'adopter des mécanismes pour créer un meilleur environnement d'affaires », a-t-il estimé.

À son tour, l'ambassadeur d'Angola à Singapour, Daniel António Rosa, a souligné que l'Angola offre d'immenses opportunités pour les investisseurs singapouriens et que l'Ambassade soutiendra la matérialisation du mémorandum.

La Singapore Cooperation Enterprise (SCE) a pour mission de promouvoir et de faciliter la coopération entre les secteurs public et privé et de partager l'expérience du développement national de Singapour.