Gabon: Réunion d'urgence au Ministère de la Santé

Libreville, le 16 août 2021 - Suite à la déclaration du Gouvernement ivoirien relative à la détection d'un cas de fièvre Ebola à Abidjan, le Ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a présidé ce jour, une réunion d'urgence en présence du Représentant résident de l'Organisation mondiale de Santé (OMS), Dr. Magaran Monzon Bagayoko et de l'ensemble des acteurs nationaux de la lutte contre la fièvre Ebola notamment l'Institut d'épidémiologie et de lutte contre les endémies (IELE), le Laboratoire national de santé publique (LNSP) et les Services de santé militaire.

Au cours de cette rencontre et compte tenu du trafic entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, le Ministre et ses hôtes ont passé en revue le Plan national de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de fièvre Ebola élaboré et validé en 2020 avec le concours de l'OMS.

Tenant compte de cette situation et afin de parer à toute éventualité de la survenue de cette fièvre dans notre pays, l'assistance a préconisé un certain nombre d'actions dont, la réactivation de la cellule opérationnelle de riposte aux épidémies (CORE), l'évaluation et le renforcement du dispositif de contrôle de la fièvre Ebola au niveau des portes d'entrées terrestres, aériennes et maritimes, le contrôle systématique des passagers internationaux, l'évaluation des consommables et autres implants de laboratoires et des équipements de protections individuelle (EPI).

Pour sa part, le représentant résident de l'OMS a salué le sens d'anticipation et la proactivité du Gouvernement gabonais impulsée par le Président de la République en matière de sécurité sanitaire des populations. Il s'est satisfait des infrastructures techniques et scientifiques dont dispose le pays pour faire face à une éventuelle survenue de la fièvre Ebola notamment le Centre interdisciplinaire de recherches médicales de Franceville (CIRMF), laboratoire certifié P4, hautement sécurisé et l'un des deux seuls en Afrique à traiter les virus les plus dangereux (dont Ebola).

Au terme de la rencontre, le Ministre a diligenté une mission conjointe IELE et OMS au niveau de l'Aéroport international Léon Mba pour l'évaluation du dispositif de contrôle de la fièvre Ebola. Cette mission se poursuivra dans les prochains jours au niveau des portes d'entrées terrestres et maritimes de Libreville, Port-Gentil et Bitam.

Pour rappel, le cas de fièvre Ebola détecté en Côte d'Ivoire est un cas isolé et importé qui a été placé en isolement et prise en charge par les équipes médicales locales.