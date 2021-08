Madagascar: Appel à témoins - Une femme et sa fille introuvables

Narindra Karline et sa fille Henintsoa Gracia sont portées disparues depuis samedi. Victime d'abus sexuels, la femme souffre de troubles psychiatriques.

APPEL à témoins pour retrouver Solofoniony Narindra Karline Razafindrangita et sa fille Henintsoa Gracia Tolojanahary. Elles n'ont pas donné signe de vie depuis samedi. Or, la mère souffre de troubles mentaux.

Narindra avait été victime de viol. Elle a donné naissance à Gracia en 2015, à 13 ans. Elle a ensuite été atteinte de psychose puerpérale, une forme grave de maladie mentale. Son enfant a été prise en charge par Compassion Madagas- car pendant ses soins psychiatriques. Puis, elles ont toutes les deux été admises au service pédiatrie. Des donateurs ont apporté leur aide.

Selon Compassion Madagascar, la femme a perdu son père quand elle avait 10 ans. L'année dernière, sa mère est également décédée. « À cause de ses problèmes mentaux et pour pouvoir prendre soin de Gracia, nous les avons aidées et logées à Alakamisy Ambohidratrimo en mai. Elles ont loué une maison avec deux familles qui travaillent avec nous », relate l'association.

Comportements

« Plus tard, nous étions surpris car Narindra avait un carnet d'injection contraceptive. C'est son frère qui l'avait fait porter. Il lui avait même dit qu'elle ne doit pas arrêter sa planification familiale. Il ne nous a pas fourni d'autres explications », indique la même source.

« Narindra sort souvent pour chercher un homme. Elle porte une petite radio et danse devant des hommes à chaque coin de rue. Quand elle achète quelque chose à une épicerie, elle prend la fuite sans payer. » confient des témoins. Malgré ses comportements, l'entourage ne l'a pas rejetée. Il lui a toujours prêté main-forte.

Samedi soir, vers 18h, un jeune aux cheveux longs s'est introduit chez la femme. Un voisin l'a remarqué et prévenu. « Il lui a expliqué que la femme est une déséquilibrée mentale, qu'il ne devait pas abuser d'elle et qu'il serait mieux pour lui de rentrer », rapporte la Compassion. Le quidam est reparti. Peu de temps après, Narindra et sa fille n'étaient plus chez elle. Le fokonolona les a vainement cherchées.

« Son frère lui aurait téléphoné et dit de le rejoindre. Pourtant, son enfant et elle ne sont jamais arrivées chez lui », a-t-on indiqué.