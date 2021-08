Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Me Guy Loando a reçu l'Alliance internationale des femmes avocates

La délégation, conduite par Me Joelle Koelle Matadiwamba, s'est entretenue, le 17 août, avec le ministre d'Etat, ministre de l'Amenagement du territooire, auprès de qui elle a sollicité le soutien du ministre dans la défense des droits des femmes et des enfants en République démocratique du Congo.

« Le ministre s'est engagé formellement à nous soutenir et nous accompagner pour toutes les activités que nous jugerons utiles d'aligner et en tant que confrère, il s'est engagé à nous soutenir surtout en ce qui concerne la formation », a déclaré Me Joelle Koelle Matadiwamba, présidente de l'Alliance internationale des femmes avocates (AIFA) de la République démocratique du Congo (RDC). Pour sa part, la présidente de l'AIFA/Cameroun, Me Nicoline Kuhsen, a salué la franche collaboration qui existe avec la section AIFA/RDC.

En rappel, l'AIFA est une association internationale sans but lucratif ayant son siège en Suisse. Elle milite pour la défense, la protection et la promotion des droits des femmes, de la jeune fille et des enfants ainsi que pour la défense et la promotion de la profession avocate.

L'organisation de femmes avocates est présente dans plus d'une vingtaine de pays sur les cinq continents.