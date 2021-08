Congo-Brazzaville: Journée internationale de la jeunesse - Les jeunes appelés à s'approprier le régime alimentaire végétalien

Un focus a été organisé sur le régime végétalien, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, au complexe scolaire Kipolo-Fonkoma situé dans le 4e arrondissement de Pointe-Noire, Loandjili, sur initiative de l'Association des jeunes traducteurs et interprètes du Congo (AJTIC) en partenariat avec Loving Hut, le restaurant végétalien.

Depuis 1999, les Nations unies ont institutionnalisé la Journée internationale de la jeunesse pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de cette couche sociale, l'avenir de demain et dont le potentiel est un atout pour la société.

A travers le thème de cette année, « La transformation du système alimentaire et l'innovation des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète », les Nations unies veulent inciter la jeunesse à bâtir les leviers de son épanouissement sur ce thème constructif et éducatif. « La jeunesse est le fer de lance des efforts visant à édifier un avenir meilleur pour l'humanité. L

a pandémie de la covid 19 montre combien des changements auxquels aspire la jeunesse sont nécessaires et les jeunes doivent être pleinement associés », a dit Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, dont le message a été diffusé devant l'assistance. Le responsable onusien a ajouté dans son adresse que cette journée est l'occasion d'émettre un coup de projecteur sur les solutions mises au point par des jeunes innovateurs et innovatrices pour pallier les carences de nos systèmes alimentaires.

Après avoir rappelé le thème national « Engagement des jeunes pour relever les défis de notre avenir », Edith Makanga, directrice départementale de la Jeunesse du Kouilou, a renchéri que « Le régime végétalien serait une solution pour transformer le système alimentaire pour la santé humaine et celle de notre planète. Le régime végétalien est la clé de notre équilibre alimentaire puisqu'il nous préserve contre différentes maladies ».

Ce point de vue a été partagé par Claire, du restaurant Loving Hut, qui a exhorté les participants à adopter des comportements responsables par la préservation et la conservation de l'environnement et à se mettre au régime végétalien qui renforce lescapacités intellectuelles, fortifie le corps et participe à la réussite humaine comme l'ont dit certains participants à la journée à travers leurs témoignages. En effet, au nombre des bienfaits de ce régime, figurent, entre autres, la baisse de la tension artérielle et du taux de cholestérol, la réduction du taux de diabète de type 1, le renforcement du système immunitaire, l'augmentation de l'espérance de vie et du quotient intellectuel...

Un aperitif à base des sandwichs vegan (végétalien) a été offert aux convives à la fin de l'activité.