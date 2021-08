Ile Maurice: Khovind Nuckchhed - Dans son assiette en Nouvelle-Zélande

Chef de cuisine au restaurant «Shed 2 on the Quay» à Hawke's Bay en Nouvelle-Zélande, Khovind Nuckchhed accueille une centaine de personnes tous les jours dans son antre. Rencontre...

Ce Mauricien s'est tourné vers la cuisine par passion en quittant Maurice il y a 12 ans pour découvrir d'autres horizons. Il s'est dirigé vers l'Australie où il a fait des études en restauration commerciale et un diplôme en gestion d'entreprise.

Lui, c'est Khovind Nuckchhed, originaire de Montagne-Blanche, 34 ans. Chef de cuisine en Nouvelle-Zélande depuis six ans, il raconte qu'il est spécialiste en cuisine française moderne, en street food asiatique, pizzas au feu de bois et hamburgers. Quel est son parcours professionnel ?

Khovind Nuckchhed explique qu'il a débuté comme commis-chef dans un petit restaurant à Sydney, en Australie, pendant un an. Il a ensuite travaillé comme chef de partie durant deux ans avant d'être sous-chef dans un grand restaurant pendant trois ans. Toutefois, la complexité du droit du travail et la difficulté pour obtenir un titre de séjour en Australie le poussent à quitter le pays pour s'installer 4 000 km plus loin en Nouvelle-Zélande. Évoluant dans un secteur porteur, il ne rencontre aucune difficulté pour y être embauché comme sous-chef. Il grimpe rapidement les échelons et il est promu chef de cuisine après seulement six mois. Aujourd'hui, il dirige une équipe de six personnes.

Pour Khovind Nuckchhed, son métier est un sacerdoce. Il s'est donc fixé comme objectif, à travers ses plats, que des étoiles de faire briller des étoiles dans les yeux de ses clients. Toutefois, il précise que la gestion d'une cuisine ne dépend pas uniquement de ses recettes. Une bonne maîtrise des comptes est également fondamentale.

Bien que le Covid-19 ait chamboulé l'industrie de la restauration dans le monde entier, Khovind Nuckchhed considère cette situation comme une opportunité pour se réinventer et se dépasser.