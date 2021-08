Ile Maurice: Grand-Baie - Nettoyez, balayez, astiquez, s'il vous plaît...

Partagez cet article

Rendez-vous est pris ce samedi 21 août, sur le terrain de pétanque de Grand-Baie, à 8 h 30, pour une campagne de nettoyage des plages de la localité. Sur place, les conseillers enregistreront les noms de chaque participant afin de faciliter le «contact tracing», au cas où...

La présidente du conseil, Dominique Giraud explique comment cette demi-journée de nettoyage se passera. «Tout dépendra du nombre de participants. De plus, le Covid-19 nous force à respecter des mesures sanitaires. Donc, si nous avons le nombre nécessaire, il y aura un groupe qui nettoiera la plage en face du poste de la National Coast Guard et une autre équipe sera dans les environs de poste de police. Une troisième groupe sera dans les parages du temple à côté de la State Bank of Mauritius», explique-t-elle.

Par la suite, des volontaires transporteront les ordures à côté du terrain de pétanque, pour qu'elles soient embarquées dans des camions. Le conseil de village invite les habitants, les opérateurs de la région ainsi que les organisations non gouvernementales à participer à cette matinée de nettoyage. Il est aussi en quête de sponsors pour des bouteilles d'eau qui seront distribuées aux participants.

Dominique Giraud ajoute que deux autres événements similaires sont prévus le mois prochain et en octobre. L'idée est de rendre le village plus propre pour le bien-être de ses habitants mais aussi pour se préparer à l'arrivée des touristes. Les hôteliers et la Mauritius Tourism Promotion Authory devraient participer aux deux prochaines campagnes de nettoyage.