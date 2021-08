Sénégal: Violences universitaires - L'étudiant Daouda Dème risque 5 ans de réclusion criminelle

5 ans de réclusion criminelle, c'est la peine que le parquet a requise hier, contre l'étudiant Daouda Dème. Attrait hier, à la barre de la barre de la chambre criminelle de Dakar pour tentative d'assassinat, l'étudiant en master II à la faculté des Sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a, le 14 septembre 2018, asséné trois coups de machette à son camarade étudiant, Ibrahima Ngom.

Né en 1991, Daouda Dème était le premier d'une fratrie de 7 personnes à aller à l'école française. Premier bachelier dans sa famille, l'étudiant en master II en mathématiques et informatique à la faculté des sciences et techniques (FST) de l'université Cheikh Anta Diop de Diop n'a jamais eu une moyenne inférieure à 12.

Cependant, depuis le 12 décembre 2018, ses études sont suspendues à la suite de violences universitaires qui l'ont conduit en prison. Des violences nées de l'élection de la FST à l'issue de laquelle la liste « Grande renaissance » dirigée par Daouda Dème s'était proclamée gagnante au détriment de la liste « Jaune-lumière » coordonnée par Ibrahima Ngom.

Ainsi, le 14 septembre, après une rencontre avec le directeur du Coud d'alors, les deux parties ont eu des échanges verbaux le matin. Le soir, Daouda Dème et Ibrahima Ngom en sont venus aux mains. « Alors que Ibrahima Ngom marchait seul, Daouda Dème, armé de machette l'a hélé en lui reprochant de le manquer de respect. Lorsque Ibrahima a réagi avec des coups de poing, Daouda lui a administré des coups, au flanc, au visage et à la tête », a raconté le témoin, Mamadou Moustapha Ndiaye, hier, à la barre de la chambre criminelle.

Mais, l'accusé qui a fait son mea culpa n'a reconnu qu'un seul coup. « Je n'ai jamais eu de problème avec Ibrahima Ngom. Nous avons même partagé une chambre. Il était mon ami et il le restera toujours. Je n'avais pas l'intention de le tuer », se défend l'accusé. Revenant sur les faits, il a expliqué que lorsqu'il est venu au Coud, les partisans de la victime se sont mis à l'injurier et il est sorti pour s'asseoir devant le Pavillon C.

Ils l'ont rejoint et ont atteint au front l'un de ses partisans qu'il l'a conduit au pavillon Q pour le sauver. « En sortant, j'ai croisé Ibrahima Ngom et sa bande. Il s'est déshabillé et m'a attaqué. Nous avons échangé des coups, il m'a dominé et m'a poignardé. Le coup ne m'a pas atteint car j'étais invincible. Je lui ai administré un coup de machette au flanc sous l'effet de la surprise », a confessé l'accusé.

100 millions FCfa réclamés par la partie civile

Mais dès qu'il a terminé, le président lui a lancé : « Arrêtez de tergiverser. Votre sort dépend de votre bonne ou mauvaise foi (... ) Ibrahima Ngom n'avait pas d'arme et vous lui avez administré de sang-froid trois coups. Il s'est retrouvé dans le coma pendant 22 jours et même des soins à l'extérieur. Ensuite, vous avez tenté de vous rendre au Maroc mais vous avez été arrêté à l'aéroport de Diass ».

Malgré cette remarque, l'étudiant a campé dans sa position, niant la tentative de fuite. Conseil de la victime, Me Idrissa Cissé estime que les faits sont manifestement établis au regard de l'arme utilisée et les parties visées. Il a réclamé 100 millions FCfa pour le préjudice subi par son client.

Le parquet a requis cinq ans de réclusion criminelle en invitant le tribunal à tenir compte de l'avenir de l'étudiant. A défaut d'une disqualification des faits de tentative d'assassinat, la défense a demandé que les coups et blessures volontaires soient retenus contre Daouda Dème. Qui, sera édifié sur son sort le 7 septembre prochain.