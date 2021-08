Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché enregistre plus de 1,700 milliard FCFA de transactions ce 17 août 2021

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré plus de 1,700 milliard FCFA de transactions au terme de de la séance de cotation de ce mardi 17 août 2021.

La valeur totale transigée s'est élevée à 1,746 milliard contre 236,052 millions de FCFA la veille. Sur le montant transige, le compartiment obligataire s'est retrouve avec 1,377 milliards FCFA contre 368,851 millions pour celui des actions. Les investisseurs se sont en particulier positionnés sur les lignes obligataires Etat du Mali 6,50% 2021-2031 pour 984,508 millions FCFA et BIDC-EBID 6,50% 2021-2028 pour 392,648 millions FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions s'est établie à 5199,479 milliards FCFA contre 5149,330 milliards FCFA la veille, soit une hausse de 50,149 milliards FCFA.

Celle du marché des obligations s'est, de son côté, élevée à 6936,360 milliards FCFA contre 6932,715 milliards FCFA la veille, soit une hausse de 3,645 milliards FCFA.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a enregistré une hausse de 1,28% à 138,43 points contre 136,68 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a progressé de 0,98% à 172,77 points contre 171,10 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d'électricité (plus 7,43% à 1 880 FCFA), BOA Niger (plus 7,32% à 4 180 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 6,53% à 3 995 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,41% à 415 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 5,41% à 3 900 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 4 225 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 7,01% à 3 450 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 3,99% à 1 325 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 2,68% à 725 FCFA) et Safca Côte d'Ivoire (moins 2,46% à 595 FCFA).